Acun Ilıcalı'nın ekibinde kötü gidiş devam ediyor

Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de kötü gidiş devam ediyor.
Sezon başında üst üste aldığı başarılı sonuçlarla ligde zirveye yaklaşan Hull City, arka arkaya aldığı 3 yenilgiyle 15. sıraya kadar geriledi.
Hull City son olarak evinde Stoke City'i konuk etti.
Mücadele konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Hull City 11 puanda kaldı.
Ligin zirvesinde ise 20 puanlı Sheffield United yer alıyor.
Sezon başında üst üste aldığı başarılı sonuçlarla ligde zirveye yaklaşan Hull City, arka arkaya aldığı 3 yenilgiyle 15. sıraya kadar geriledi.
Hull City son olarak evinde Stoke City'i konuk etti.
Mücadele konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Hull City 11 puanda kaldı.
Ligin zirvesinde ise 20 puanlı Sheffield United yer alıyor.