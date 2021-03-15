Adalet arayan Emine Şenyaşar gözaltına alındı: Sen misin adalet arayan?

“ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Üç yıldır adalet arayan Şenyaşar Ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada “Annem ile birlikte adalet talep ettik. İfadesi alınmak üzere annem gözaltına alındı. Devlet hastanesinde katliam yapanlar korunuyor. Ben adliyenin önündeyim adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz.” denildi.

Urfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel gözaltına alınan anne Şenyaşar için “Bir iddia üzerine ifadesini almak için gözaltına aldılar. Ben olayın takipçisi olacağım” dedi. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Ferit Şenyaşar, annesi ile birlikte başlattığı adliye önündeki eylemi sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?





Urfa’nın Suruç ilçesinde 2018 Genel Seçimleri öncesi 14 Haziran’da AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait iş yerinde başlayan ve Suruç Devlet Hastanesine uzanan saldırıları sonucu, Hacı Esvet Şenyaşar (67), oğulları Adil (36) ve Celal Şenyaşar (41) ile vekilin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi de yaralandı.





Saldırı sırasında yaralanan Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fadıl Şenyaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şenyaşar, halen Elazığ Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutuluyor. Olaydan 15 ay sonra 18 Eylül 2019’da AKP’li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, 50 kişilik koruma ordusuyla geldiği Urfa Adliyesi’nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Olaydan 18 ay sonra Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sadece işyerinde yaşanan olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, Şenyaşar ailesine dönük asıl saldırının yaşandığı hastane boyutuna yer verilmedi. Çocuklarına yönelik saldırı haberinden sonra gittiği Suruç Devlet Hastanesi’nde linç edilerek öldürülen Hacı Esvet Şenyaşar’a ilişkin ise 2 buçuk yıldır henüz bir yargılama yapılmış değil. İddianamede, tutuklu Fadıl Şenyaşar ve yaralı kurtulan Ferit Şenyaşar’ın da aralarında olduğu 13 kişiye, “öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, mala zarar verme, ateşli silah bulundurma” gibi suçlamalar yöneltildi. İddianame, Urfa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, dava daha sonra “güvenlik” gerekçesiyle Malatya’ya nakledildi.





Davanın 15 Nisan’da görülen ve koronavirüs nedeniyle kimsenin alınmadığı ilk duruşmasında, mahkeme heyeti sadece Fadıl Şenyaşar ve Enver Yıldız’ın tutukluluk halleri üzerinde değerlendirme yaparak, duruşmayı erteledi. 20 Kasım’da görülen duruşmada, savcının sunduğu mütalaada, tutuklu Fadıl Şenyaşar hakkında bir kez “kasten öldürme”, 8 kez “kasten öldürmeye teşebbüs” iddiasıyla 150 yıla kadar hapis cezası istendi. Enver Yıldız için ise “ağır tahrik ile öldürme” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı dosyanın diğer sanıkları için ise basit yaralamadan ceza istedi.