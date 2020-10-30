AFAD: Ölü sayısı 12'ye yaralı sayısı 419'a yükseldi

İzmir Seferihisar açıklarında deprem meydana geldi. Sarsıntı Marmara Bölgesi'nden de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak kaydetti. Kandilli Rasathanesi ise 6.9 olarak verdi. Deprem saat 14.51'de yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından 21'i 4 büyüklüğünün üzerinde 107 artçı sarsıntı yaşandı.







Bayraklı ve Bornova'da bazı binaların çöktüğü bilgisi geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "20'ye yakın binanın yıkıldığı ihbarı var" dedi.





BAKAN KURUM: BORNOVA VE BAYRAKLI'DA 5 BİNANIN YIKILDIĞI BİLGİSİ GELDİ





Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız" diye konuştu.





Adliye binası yakınında çok sayıda avukatlık ofisinin bulunduğu bir binanın yıkıldığı öğrenildi. Bornova Belediye Başkanı İduğ, "Bayraklı'da iki kişi hayatını kaybetti" dedi. Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından dört kişi yaralı çıkarıldı.





AFAD: 12 ÖLÜ, 419 YARALI





AFAD depremde 12 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının ise 419'a yükseldiğini açıkladı. 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.





Depremin ardından 21'i 4 büyüklüğünün üzerinde 107 artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.





AKOM'dan yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 152 vatandaşımız yaralanmıştır. Depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır" denildi.