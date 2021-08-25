Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan dünyaya kapanıyor /25 Ağustos 2021 18:44

Afganistan dünyaya kapanıyor

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, salı günü ABD dolarının ve ABD işgali zamanlarından kalma eşyaların ülke dışına çıkışını yasakladı.

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen dolarlara ve söz konusu eşyalara derhal el konulacağını ve kuralı ihlal edenlerin yasal işlemle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle birlikte, binlerce Afgan ülkeden kaçmak için Kabil Havaalanı'na akın etti. Ancak ögüt, hayatın normale döndüğünü söyleyerek Afgan vatandaşlarını evlerine dönmeye çağırdı.

Sözcü, hiçbir intikam politikası izlenmeyeceğini ve tüm kamu görevlilerinin işlerine geri dönmesi gerektiğini yineledi.

ABD UÇAK, HELİKOPTER VE FÜZELERİ DE ELLERİNE GEÇTİ

Taliban'ın ülkede kalan ABD'ye ait birkaç uçak, helikopter ve füzeyi ele geçirdiği belirtildi. Al Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'nin Afganistan'da kullandığı birkaç uçak, helikopter ve füze Taliban güçlerinin eline geçti.
Bu gelişmenin ABD Savunma Bakanlığı'nı rahatsız ettiğini belirten Al Arabiya, söz konusu araçların imhasıyla ilgili bir karar alınmadığını kaydetti.
Kaynaklar, "Taliban'ın helikopter ve uçakları kullanması zor olabilir, zira pilotları yok. Taliban üyelerinin teknik bakım yapması da mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Al Arabiya, ABD'nin askeri depoların vurulması da dahil operasyonlarla ilgili karar almak için tahliye sürecinin tamamlanmasını beklediğinin de altını çizdi.

Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirilmişti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de dünkü basın toplantısında, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.
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