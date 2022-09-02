Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da kanlı cuma namazı: Bombalı saldırıda en az 18 ölü /02 Eylül 2022 17:17

Afganistan'da kanlı cuma namazı: Bombalı saldırıda en az 18 ölü

Cuma namazı sırasında meydana gelen patlama nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında din yetkilisi Mevlevi Mucib Rahman Ensari'nin de olduğu belirtildi.

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Afganistan’ın batısındaki Herat şehrinde, bir caminin dışında cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 18 kişi vefat etti, 23 kişi yaralandı. Katar merkezli El Cezire ise, 28 kişinin öldüğünü ve 45 kişinin yaralandığını aktardı. 

Taliban yönetiminden önce Taliban'a destek açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen din yetkilisi Mevlevi Mucib Rahman Ensari'nin de patlamada hayatını kaybettiği belirtildi. 

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ensari'nin ölümünden dolayı 'derin üzüntü duyduklarını' ifade ederek, faillerin yakalanıp cezalandırılacağını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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