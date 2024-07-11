Samanyolu Haber /Gündem / Afyonkarahisar'da art arda depremler: Ali Yerlikaya'dan açıklama /11 Temmuz 2024 08:22

Afyonkarahisar'da art arda depremler: Ali Yerlikaya'dan açıklama

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'da saat 06:24 ve saat 06:30'da 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06:24'te meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.

Saat 06.30'da ise 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. Depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramaları ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Yerlikaya, "Afyonkarahisar’da  4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.
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