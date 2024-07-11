THY yöneticilerine astronomik zam

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin aylık maaşı 1 milyon 820 bin TL olarak belirlendi. THY'de Genel Müdür Yardımcısı pozisyonu için belirlenen aylık net maaşın 1 milyon 683 bin TL olduğu bildirildi.





THY Yönetim Kurulu’nun da onayıyla kurumdaki, “Başkan” pozisyonu için aylık net maaş 910 bin TL, “Başkan Yardımcısı” pozisyonu için ise aylık net maaş 637 bin TL olarak belirlendi. Kurumdaki müdürler ise aylık 455 bin TL alacak.





Türkiye’de milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürükleyen derin ekonomik krize rağmen THY yönetimi için belirlenen astronomik maaşlara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, BirGün’e konuştu. İktidarın, asgari ücrete ve emekli ücretlerine, “Kaynak yok” gerekçesiyle zam yapmadığının altını çizen Bulut, “Vatandaşı açlık sınırının altındaki ücretlerle sefalete mahkûm eden iktidar, söz konusu kendi şürekası olunca zamda sınır tanımıyor” dedi.





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun ile AKP Gençlik Kolları eski başkanı Melih Ecertaş’ın da aralarında yer aldığı yöneticilerin huzur hakkını 102 bin TL’ye çıkaran THY, üst yöneticilerin maaşlarına da astronomik zam yaptı.Türkiye'de milyonlarca yurttaş açlık sınırının altında belirlenen 17 bin 2 TL’lik asgari ücretle geçinmeye çalışırken THY yöneticilerinin maaşları milyon liralık tutarlara ulaştı.Genel Müdürlüğü’nü Bilal Ekşi’nin yaptığı THY'de, Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda sekiz kişi görev yapıyor. THY’de, “Başkan” sıfatıyla 41, “Başkan Yardımcısı” sıfatıyla da 53 kişi çalışıyor. Kurumdaki müdürlerin sayısı ise 100’lerle ifade ediliyor.CHP'li Bulut, iktidarın kamuda tasarruf söyleminin, “Memurun lojmanından ve servisinden ibaret” olduğunu savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:“Asgari ücretliye ve emekliye, ‘Kaynak yok’ deniliyor. Kaynak yoksa bu astronomik maaşlar ne? Kaynak varsa neden emeklinin, emekçinin maaşına zam yapılmıyor? Vatandaşa, ‘Kemer sıkın’ deyip duruyorlar ancak kendileri kemerlerindeki deliklerin sayısını arttırdıkça artırıyorlar. Asgari ücretliye zam enflasyonu artırıyor da bir ayda 108 asgari ücret alan THY Genel Müdürü’nün, THY yöneticilerinin devasa zamları enflasyonu artırmıyor. Bu maaşlar iktidarın tercihinin vatandaş olmadığının, iktidarın vatandaşa sırtını döndüğünün en somut göstergesidir. Bu adaletsiz düzen, bu ballı maaşlar son bulmadıkça vatandaş sefalet ücretleriyle yaşamaya devam edecek.”