Şaibeli kayyıma valilik

BirGün'de yer alan habere göre Zorluoğlu döneminde yüzlerce çalışanın işine son verildi, belediyenin birçok taşınmazı satıldı. Belediyeye ait en değerli araziler arasında yer alan ve 66 bin 392 metrekarelik alan 17 milyon 500 bin TL’ye; Türkiye’nin sayılı tarım ve hayvancılık tesislerinden biri olan VOTAŞ 19 milyon 500 bin TL’ye satıldı. City Van AVM’de bulunan 80 dükkân da Zorluoğlu döneminde 3 yıllığına kiraya verildi. Yine belediyenin irili ufaklı birçok arazisi Zorluoğlu döneminde satışa çıkarıldı.



Belediyeyi borç batağına sürükleyen Zorluoğlu’nun usulsüzlükleri Sayıştay raporunda da yer aldı. Van Büyükşehir Belediyesi’ni 1 buçuk milyar borçla bırakan Zorluoğlu, Kadın Yaşam Merkezi, Nuda Kültür Merkezi, Kadın Sığınma Evi, Eğitim Destek Evleri ve Çocuk Kreşi gibi bir çok birimi kapatmıştı. Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da akraba atamalarıyla tepki çekmişti. Kendisini belediye iştiraki TRABEL şirketinin yönetimine atayan AKP’li Zorluoğlu’nun buradan maaş aldığı öğrenilmişti. Ayrıca Zorluoğlu'nun 31 Mart’a kadar öğretmen olan kayınbiraderi Zülfü Turan’ı Muhtarlık İşleri Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdürü yaptığı, aynı zamanda belediye iştirakinde yönetime atadığı da ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili konuşan CHP’li Sezgin Tanrıkulu, ise karara tepki gösterdi. Tanrıkulu ‘‘Umarım olası bir ‘kayyım atamasının’ ön hazırlığı değildir’’ dedi.