Samanyolu Haber /Gündem / Şaibeli kayyıma valilik /11 Temmuz 2024 08:41

Şaibeli kayyıma valilik

Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu atandı. Van Büyükşehir Belediyesi kayyımlığı döneminde ismi birçok usulsüzlükle gündeme gelen ve daha sonra AKP’den belediye başkanlığı yapan Murat Zorluoğlu’nun kayyım dönemindeki icraatları da gündemden hiç düşmedi.

SHABER3.COM

BirGün'de yer alan habere göre Zorluoğlu döneminde yüzlerce çalışanın işine son verildi, belediyenin birçok taşınmazı satıldı. Belediyeye ait en değerli araziler arasında yer alan ve 66 bin 392 metrekarelik alan 17 milyon 500 bin TL’ye; Türkiye’nin sayılı tarım ve hayvancılık tesislerinden biri olan VOTAŞ 19 milyon 500 bin TL’ye satıldı. City Van AVM’de bulunan 80 dükkân da Zorluoğlu döneminde 3 yıllığına kiraya verildi. Yine belediyenin irili ufaklı birçok arazisi Zorluoğlu döneminde satışa çıkarıldı.

Belediyeyi borç batağına sürükleyen Zorluoğlu’nun usulsüzlükleri Sayıştay raporunda da yer aldı. Van Büyükşehir Belediyesi’ni 1 buçuk milyar borçla bırakan Zorluoğlu, Kadın Yaşam Merkezi, Nuda Kültür Merkezi, Kadın Sığınma Evi, Eğitim Destek Evleri ve Çocuk Kreşi gibi bir çok birimi kapatmıştı. Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da akraba atamalarıyla tepki çekmişti. Kendisini belediye iştiraki TRABEL şirketinin yönetimine atayan AKP’li Zorluoğlu’nun buradan maaş aldığı öğrenilmişti. Ayrıca Zorluoğlu'nun 31 Mart’a kadar öğretmen olan kayınbiraderi Zülfü Turan’ı Muhtarlık İşleri Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdürü yaptığı, aynı zamanda belediye iştirakinde yönetime atadığı da ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili konuşan CHP’li Sezgin Tanrıkulu, ise karara tepki gösterdi. Tanrıkulu ‘‘Umarım olası bir ‘kayyım atamasının’ ön hazırlığı değildir’’ dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şaibeli kayyıma valilik Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:09:11