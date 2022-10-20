Fakıbaba AKP’den ve milletvekilliğinden istifa etti

"ÇOK RAHATLADIM"





İYİ PARTİ'YE Mİ KATILACAK?





2021'DE DE İSTİFA ETMİŞTİ

ŞENYAŞAR AİLESİNE YAPILAN SALDIRI İÇİN "TERÖR OLAYI" DEMİŞ, SONRA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.Fakıbaba, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:2003'te üyesi olduğum AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.Ak Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur.Sürpriz istifa: Fakıbaba, AKP'nin Mehmet Ali Çelebi planını bozduSürpriz istifa: Fakıbaba, AKP'nin Mehmet Ali Çelebi planını bozduİstifası sonrası Halk TV'den İpek Özbey'e konuşan Fakıbaba, "Ben çok mutluyum, yaptığım açıklamanın arkasındayım. Ben artık özgürüm, bağımsızım, şu an ne milletvekiliyim ne AK Partiliyim. Bundan sonra her şeyin çok çok iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Fakıbaba ile görüşen İpek Özbey, "ben Fakıbaba'nın siyaseti bırakacağı sinyalini almadım, sesi çok iyi geliyordu." dedi.Fakıbaba'nın istifası sonrası, akıllara dün yayımlanan bir kulis haberi geldi. Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, "İYİ Parti, yakında, özellikle sarayı rahatsız edecek çok ciddi bir iki transfer daha yapacak bilgisini aldık İYİ Parti kurmaylarından. Aynen şu ifadeyi kullandı bana haberi veren İYİ Partili, 'Sarayı da sarsacak sürpriz isimler, şimdilik isim veremiyoruz. Çok yakında.' Böyle de bir haberimiz var Ankara'dan. Şunu sorduk, 'AKP'de siyaset yapmış isimler mi?'. 'Evet' yanıtını verdiler." ifadelerini kullanmıştı.2021 yılında da AKP'den istifa eden ancak istifası kabul edilmeyen Fakıbaba, o dönem tehdit edildiğini açıklamıştı. Fakıbaba, o dönem katıldığı bir televizyon programında partisinden istifa ettiğini açıklamış, Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar ve Ahmet Akay'ın kendisini ikna ederek istifa kararından vazgeçirdiklerini de söylemişti. Fakıbaba, "AK Parti ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014'den sonra Şanlıurfa'nın kimyası değişti. Bazı isotçular AK Parti'den istifa etmemi istiyor" dedi.AKP'de 'rant' polemiği: Vekil, belediye başkanına Twitter'dan yazdı!AKP'de 'rant' polemiği: Vekil, belediye başkanına Twitter'dan yazdı!Şenyaşar ailesine yönelik 2018'deki saldırıdan sonra 'terör olayı' ifadelerini kullanan AKP Milletvekili Eşref Fakıbaba, daha sonra kendini affedemediğini söylemişti.Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları seçim çalışmaları sırasında işyerlerini ziyaret ettiği Şenyaşar ailesine saldırmış, başlayan olaylarda Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. AKP'li Yıldız'ın yakınları Suruç Devlet Hastanesi’nde de saldırılarını sürdürmüş, ağır yaralı Celal ve Adil Şenyaşar ile hastaneye çocuklarını ziyarete giden baba Hacı Esvet Şenyaşar eşi Emine Şenyaşar’ın gözleri önünde linç edilerek katledilmişti. Olaylarda AKP'li milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da bulunamayan bir silahtan çıkan mermi ile yaşamını yitirmişti.Fakıbaba, "HDP'ye oy vermek ayıp değildir. 'Terör olayı' dediğim için kendimi affedemedim" ifadelerini kullanmıştı.Fakıbaba, şunları söylemişti:"Ben ne hakimim, ne savcıyım, ne avukatım. Vicdanımın sesini dinledim. Bana terör olayı olarak anlatılmıştı. Ben de dedim ki 'PKK yapmış.' Bakandım, o zaman. Bana göre bu, devlet adamına yakışır konuşma olmadı. Ama bana öyle söylendi, ben de öyle bir ifadede bulundum. Keşke söylenmeseydi, keşke öyle bir ifadede bulunmasaydım. İki gün sonra baktım ki, Allah rahmet eylesin, bu adamların dükkanına gitmişim. Devletin bakanıyım. Adamlar PKK'lı olsa bana birşey yapmaları lazımdı. Beni güler yüzle uğurlamışlar. Sonradan belli oldu. Bunlar PKK'lı değil, HDP'ye oy veren vatandaşlar. Buna saygı duyarım. HDP'ye oy vermek ayıp değildir. 'Terör olayı' dediğim için kendimi affedemedim."Şanlıurfa’da yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan Ahmet Eşref Fakıbaba, yayında kullandığı “AKP ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014’den sonra Şanlıurfa’nın kimyası değişti” ifadelerini kullandığı için tehdit edildiğini açıklamıştı. Tehditlere boyun eğmeyeceğini belirten Fakıbaba, “Dün akşam katıldığım TV programında yaptığım açıklamalardan sonra rahatsız olanların tehdit ve baskılarına asla boyun eğecek bir insan değilim. Suç duyurusunda bulundum ve konunun takipçisi olacağım. Haksızlığa karşı durmaktan ve adaleti savunmaktan asla geri durmayacağım” demişti.