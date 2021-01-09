Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Hakan şaşırtmadı: Gergerlioğlu'nun telefonuna çıkmadı /09 Ocak 2021 14:00

Ahmet Hakan şaşırtmadı: Gergerlioğlu'nun telefonuna çıkmadı

Çıplak arama skandalında olayı hafife alan yazılar kaleme alan Hürriyet Gazetesi müdürü Ahmet Hakan, iddiaların sahibi, hak savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun telefonuna çıkmadı.

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Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Türkiye’nin gündemine taşıdığı çıplak arama konusu hem Anayasa Mahkemesi kararı, hem karakol tutanakları hem de onlarca tanık beyanıyla kanıtlanmıştı. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun ise geçtiğimiz günlerde yazdığı yazıda “iddialar etkili değil” diyen tuhaf bir yazı yazmıştı.

Hakan’ı arayan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, telefonuna cevap alamadığını kaydetti. Kendisine dönüş olmadığını da açıklayan Gergerlioğlu, “Her zaman aramasına açığım, ona çok okunacak gerçek olaylar anlatacağım” dedi.

“BİR GAZETECİ, GERÇEKLERİ MERAK EDER, KAÇMAZ DİYE BİLİRDİM”

Gergerlioğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Çıplak arama konusunda yazı yazdıktan sonra Sn. @ahmethcı aradım, telefonumu açmadı. Oysa kendisine gerçekleri anlatacaktım. Bir gazeteci çarpıcı gerçekleri merak eder, kaçmaz diye bilirdim. Her zaman aramasına açığım, ona çok okunacak gerçek olaylar anlatacağım. Gerçek, önemlidir” ifadelerini kullandı.

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