Ahmet Kaya belgeseli ile ilgili sıcak gelişme

Ahmet Kaya'nın hayatı film mi oluyor?





Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Ahmet Kaya’nın gerçek görüntüleri ile 'Ağladıkça', 'Beni Buralarda Arama Anne', 'Müjgan’la Biz Ağlaşırdık' ve 'Vay Anam' adlı eserlerinin filmde kullanıldığı belirtildi. Tedbir kararını açıklayan mahkeme, Kaya’ya ait görüntüler ile dört eserin filmden çıkarılmasına karar verdi.



