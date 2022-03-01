AİHM, 900 gün önce kaçırılan KHK’lı Yusuf Bilge Tunç kararını 17 Mart’ta açıklayacak

15 Temmuz’dan sonra 2016 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığındaki görevinden KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç, Ankara’nın göbeğinde 6 Ağustos 2019’da siyah renkli transporter bir araçla kaçırıldı.







O günden sonra ailesi, insan hakları savunucuları ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tunç’un bulunması için kampanyalar yürüttü. Ancak Tunç’u kaçıranlarla ilgili hiçbir adım atılmadı.





AİHM YUSUF BİLGE TUNÇ KARARINI 17 MART’TA AÇIKLAYACAK

Bold'un haberine göre abisinin bulunması için sürekli çağrıda bulunan kardeşi Şefika Nur Kurt, sosyal medya hesabından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Tunç’un kardeşi Şefika Nur Kurt, “Uzun zamandır beklediğimiz önemli bir gelişme oldu: #AIHM abimin kaçırılması ile ilgili başvurumuz hakkında karar verdiğini ve bu kararı 17 Martta duyuracağını bildirdi. Öyle umut ediyorum ki işlenen insanlık suçu tespit edilip hak ihlali olduğu yönünde karar çıkacaktır.” mesajı yazdı.





“YETKİLİLER BİR ADIM ATARLAR MI?”

Türkiye’deki savcılara ve hakimlere seslenen Şefika Nur, “Abimin kaçırılması ile ilgili etkin bir soruşturma yapmayan yetkili makamlar bu karardan sonra belki de bir adım atma ihtiyacı duyarlar. Dosyada meydana gelen bir ilerleme bile bizi heyecanlandırıyor, belki abimin ortaya çıkarılmasına katkı sağlar diye umutlanıyoruz. Halbuki bunların hiçbirini yaşamamış olabilirdik, adil ve düzgün işleyen bir yargı sistemimiz olsaydı.” dedi.