Samanyolu Haber /Gündem / İzmir’de 21 kişi, muhtaç ailelere yardım suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi /01 Mart 2022 15:25

İzmir’de 21 kişi, muhtaç ailelere yardım suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yapılan soruşturmalar kapsamında geçen hafta İzmir’de gözaltına alınan 21 kişi, halka açık yerlerde toplantı yapmak ve muhtaç ailelere yardım suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan 21 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişiler halka açık yerlerde buluşup toplantılar yapmakla suçlanıyor. Ayrıca geçen hafta gözaltına alınan 17 kişiden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MİT’TEN GELEN LİSTEYLE OPERASYON 
İzmir Emniyet’i MİT’in verdiği listeler doğrultusunda 22 Şubat sabaha karşı 21 kişinin evlerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan ve bugüne kadar emniyette sorguları devam eden 21 kişi, kendilerine isnat edilen suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemleri biten bu kişiler adliyeye sevk edildi.

SUÇLAMA ÇOCUKLU MUHTAÇ AİLELERE YARDIM
Hizmet Hareketi’ne üye olmakla suçlanan bu kişilerle ilgili dosyalarında halka açık yerlerde buluşarak toplantı yapmakla suçlandı. Bu kişiler ayrıca çocuklu ve yardıma muhtaç aileleri tespit ederek yardım yapmakla da suçlanıyor.

FARKLI SORUŞTURMADA 8 KİŞİYE TUTUKLAMA
İzmir’de Hizmet Hareketi’ne üye olma iddiasıyla yapılan başka bir soruşturmada gözaltına alınan 17 kişiden 8’i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme 8 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
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