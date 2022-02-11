AİHM’in kararına rağmen 23 kişiye Bylock gözaltısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi polis memuru Tekin Akgün’ün başvurusunda tek ve esas delilin Bylock olmasının tutuklamaya yetmeyeceği kararına rağmen Türkiye’de programı kullandıkları iddiasıyla gözaltılar devam ediyor.







Geçen yıl Haziran ayında ABD’den gelip teslim olan Bylock’un lisans sahibi David Keynes, sessiz sedasız bir şekilde 3 Kasım’da tahliye edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de polis memuru Tekin Akgün’ün başvurusunda ise tek ve esas delilin Bylock olmasının tutuklamaya yetmeyeceği kararı verdi. Bu kararlara karşın yargı, Bylock tutuklamalarına devam ediyor.





DOSYADAKİ TEK İDDİA BYLOCK KULLANMAK

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Gülen Hareketi üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 23 kişiden 21’i gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





1 DOLARLARA, DİNİ KİTAPLARA DELİL DENİLEREK EL KONULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş 6 kamu personelinin de bulunduğu 23 kişiden 21’i yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, birerlik banknot halinde 2 dolar ile çok sayıda dini içerikli kitaba ise örgütsel doküman denilerek el konuldu.