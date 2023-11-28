Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’in Yalçınkaya kararı: Herkes için neticesi beraatıdır /28 Kasım 2023 14:09

AİHM’in Yalçınkaya kararı: Herkes için neticesi beraatıdır

Uluslararası ceza hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 'Yalçınkaya kararı'nın milat olduğunu söyledi. Güneş, ''Hukuki mücadelede yeni ve daha güçlü bir aşamaya geçilmiştir. Hızlı netice alınması hiç şüphesiz bizlerin mücadele azmi ve gayretine bağlıdır. Lütfen yasal haklarınızı sonuna kadar kullanın.'' dedi.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararla ilgili raporlama çalışmalarından da bahseden Gökhan Güneş şunları yazdı:

”HUKUKİ MÜCADELEYE DEVAM! 

Yalçınkaya kararında adil yargılanma hakkı kapsamında verilen ihlalinin gerekçelerini ve bunların ne anlama geldiğini yazdım. Değerli dostlar, hep söylediğimiz gibi Yalçınkaya kararı bir milattır. 7 yıllık hukuk mücadelesinin en önemli kazanımıdır. Kararın gerekleri yerine getirildiğinde herkes için neticesi BERAATIDIR! Bu nedenle, yapılan farklı açıklamalara ve konjonktürel olaylara bakarak moralinizi bozmayın veya ümitsizliğe kapılmayın. Zira tüm mücadele ve beklenti bu kararın çıkması içinken ve karar çıkmadan önce hukuken haklıyken, şimdi elimiz çok daha güçlü ve tabiri caizse “kapı gibi” 7. madde ihlalimiz de var. Bu karar kimsenin “ben uygulamıyorum ya da görmezden geliyorum” diyeceği bir karar değildir ve önünde sonunda uygulanacaktır. Kısaca, hukuki mücadelede yeni ve daha güçlü bir aşamaya geçilmiştir. Hızlı netice alınması hiç şüphesiz bizlerin mücadele azmi ve gayretine bağlıdır. Lütfen yasal haklarınızı sonuna kadar kullanın. Kararla ilgili raporlama çalışmalarımız gibi sizlere her aşamada olan hukuki desteğimiz de devam edecek. Bu vesileyle, çalışmanın yayınlanmasına olanak tanıyan ve benzeri çalışmalar için tüm imkanlarını seferber eden Stichting Justice Square‘e teşekkür eder. Vakfın sosyal medya hesaplarını takip etmenizi önemle tavsiye ederim.”


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