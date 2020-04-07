AİHM Kararlarının Uygulanmamasında Türkiye 2. Sırada

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2019 raporunu yayınladı.





Bu yıl 13. yayımlanan rapora göre 31 Aralık 2019 itibarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde uygulanmayı bekleyen karar sayısının toplamı 5 bin 231 oldu. Bunların 1,245’i öncü dava. Öncü davaların 635’i, beş yıldan uzun süredir uygulanmayı bekliyor.





Yine rapora göre 2019 içerisinde uygulanmayı bekleyen 240 kararla Rusya birinci, 184 kararla Türkiye ikinci, 111 kararla Ukrayna üçüncü sırada yer alıyor.





Nitelikli izleme altındaki davaların yüzde 19’u Rusya’ya, yüzde 17’si Ukrayna’ya ve yüzde 11’i Türkiye’ye karşı.





Bakanlar Komitesi önünde taraf devletler tarafından uygulanmayı bekleyen davaların yüzde 17’sini güvenlik güçlerinin eylemlerinden kaynaklanan ihlaller, yüzde 10’unu haksız gözaltı ve tutuklama kararları, yüzde 9’unu yaşam hakkı ve işkence yasağı ihlalleri, yüzde 8’ini cezaevi koşulları, yüzde 8’ini makul sürede sonuçlanmayan yargılamalar, yüzde 7’sini yerel mahkeme kararlarının geç uygulanması ya da hiç uygulanmaması oluşturuyor.





Rapora göre Rusya, 2019 yılında 28.547,005 Euro’luk tazminat ile en çok tazminat ödeyen ülke. Türkiye ise 2.170,693 Euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Toplam ödenen tazminat miktarı ise 77.244,322 Euro