Samanyolu Haber /Politika / AİHM tam bir hayal kırıklığı! /15 Eylül 2020 12:50

AİHM tam bir hayal kırıklığı!

46 aydır tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi’nden İngiliz gazetesi Financial Times'ın sorularını cevaplayan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eş genel başkanı Selahatttin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni (AİHM) kendisi gibi siyasi tutukluların müracaatını geç değerlendirmekle eleştiren Selahattin Demirtaş, AİHM'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkedeki mahkemeleri suistimal etmesini engellemekte başarısız olduğunu söyledi.

Demirtaş, Financial Times gazetesinin sorularını cevaplandırdı. 

‘Uluslararası kurumların Türkiye’de yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün ağır bir erozyona uğratıldığı’ yönündeki uyarılarına rağmen kendisinin ve birçok başka tutuklunun başvurularının AİHM’de değerlendirilmesi için yıllarca beklemek zorunda bırakıldığını belirtti. 

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Demirteş, “AİHM’in karar alması uzun sürüyor ve nihayetinde bir insan hakları ihlali olduğuna hükmetseler bile bu somut bir sonuca yol açmıyor.” ifadelerini kullandı.

"KAYYIM KARARLARI TAMAMEN KANUN DIŞI"

Demirtaş, Türkiye’yi içinde bulunduğu kötü durumdan sadece halkın kendisinin kurtarabileceğini, ancak AİHM’in kararlarıyla değişim için mücadele edenlere destek verebileceğini belirtti.

Demirtaş, HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmalarını, "Tamamen yasadışı" diye nitelerken, bu durumun Türkiye’de demokrasinin kırıntısının bile kalmadığını gösterdiğini belirtti.

"SAĞLIĞIM KÖTÜLEŞSE DE MORALİM İYİ"

Demirtaş sağlık durumunun kötüleştiğini, fakat moralinin iyi olduğunu ifade ederek, “Sürekli cezaevi şartlarından ve benim sağlığımdan söz etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok daha kötü koşullarda bulunan binlerce başka kişi var.” dedi.

Financial Times gazetesi, eleştirileri AİHM’ye de sordu. Gazeteye AİHM’den yapılan açıklamada, "bazı davaların çok uzun sürdüğü" kabul edilse de Demirtaş’ın müracaatına öncelik verildiği belirtildi. 

Haberde AİHM’nin son yıllarda yetersiz fonlama, çok fazla dava ve üye devletlerin kararları uygulamaması gibi sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

"ERDOĞAN'IN PARTİSİNE MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİREN LİDER"

Financial Times’ın haberinde Demirtaş için şu ifadeler kullanıldı: “47 yaşındaki Demirtaş, 2015’te Türkiye parlamentosuna ilk kez bir Kürt partisinin girdiği ve Erdoğan’ın iktidar partisinin parlamento çoğunluğunu kaybetmesine yol açtığı tarihi seçimlerde, solcu bir muhalefet partisi olan HDP’nin lideriydi. Ertesi yıl, şiddet içeren bir darbe girişiminin ve devletle PKK arasındaki barış sürecinin çökmesinin ardından yaşanan çalkantılı dönemde tutuklandı.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM tam bir hayal kırıklığı! Sonraki Haber >>

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:38:08