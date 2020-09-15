Sadece vergisi: 84 Fiat Egea!

İtalyan Ferrari'nin hem ilk seri üretim hibrit modeli hem de sahip olduğu 1.000 beygirle en güçlü modeli olan SF90 Stradale, yıl sonunda üretimde bir aksama olmazsa Türkiye'deki ilk sahibine teslim edilecek.





Türkiye'de şu an resmi olarak satılan en pahalı otomobil olan SF90'un liste fiyatı son Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarıyla birlikte tam 12 milyon 776 bin 680 TL'ye yükseldi.





Yani bu yıl Türkiye'ye ayrılan tek aracı alan kişi 30 Ağustos'ta gerçekleyen ÖTV zammı öncesi 10 milyon 384 bin TL ödeyecekken, şimdi cebinden 2.4 milyon TL fazla çıkacak.







BU VERGİ İLE NELER ALINIR?





Sözcü'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Türkiye'de Tofaş'ın bünyesinde yer alan FerMas'ın temsil ettiği Ferrari'nin bu özel modelinin vergisiz net fiyatı ise 3 milyon 378 bin TL. Dolayısıyla Türkiye'de bu aracı alan kişi son ÖTV zamlarıyla birlikte toplam 9 milyon 380 bin TL vergi ödeyecek.





İşte bu çarpık durumdan yola çıkarak, ‘1 Ferrari'nin vergisiyle kaç otomobil alınır?' ve ‘1 Ferrari'nin vergisi kaç modelin vergisine eşit?' sorularının cevapları bulundu.





VERGİ FARKI 203 KAT





Bugün resmi olarak Türkiye'nin en pahalı otomobili Tofaş'ın temsil ettiği Ferrari'nin SF90 modeli olurken, en ucuz otomobili ise yine Tofaş'ın bünyesindeki Fiat Egea Sedan. Bursa'da üretilen Egea bugün 110 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla Türkiye'nin en ucuz otomobili unvanına sahip. Dolayısıyla ilk olarak en pahalı ile en ucuz otomobilin karşılaştırmasını yaparsak, bugün SF90'a ödenen 9.4 milyon TL vergiyle tam 84 adet Fiat Egea Sedan alabiliyorsunuz. SF90'un vergisi tam 203 adet Egea Sedan'ın vergisine eşit.





1 Ferrari vergisi ile kaç otomobil alınır?





Egea x 84

Clio x 70

Corolla x 58

Qashqai x 30

Pasat x 26

3 Serisi x 17

C Serisi x 15

I-Pace x 11





1 Ferrari vergisi kaç modelin vergisine eşit?





Egea x 203

Clio x 170

Corolla x 103

Qashqai x 57

Passat x 49

I-Pace x 48

3 Serisi x 32

C Serisi x 29