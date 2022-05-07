Akar suskunluğunu bozdu: O görüntüler yalan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, sınırlarla ilgili eleştirilere yanıt verdi.



Akar, "Sığınmacıların gönüllü ve saygın şekilde dönmeleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba ülkemiz tarafından gösterilmektedir" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakan Akar, "Hudutların korunması milli bir meseledir, Mehmetçik yapılması gerekeni başarılı şekilde yapıyor. Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor. Sığınmacıların gönüllü ve saygın şekilde dönmeleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba ülkemiz tarafından gösterilmektedir" dedi.



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