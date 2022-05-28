Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek açıkladı: Koza Altın’ı Katarlılar ile Mehmet Cengiz’e peşkeş çekiyorlar /28 Mayıs 2022 16:05

Akın İpek açıkladı: Koza Altın’ı Katarlılar ile Mehmet Cengiz’e peşkeş çekiyorlar

Koza Holding’in sahibi Akın İpek, gasp edilen şirketlerin Katarlılar ile Mehmet Cengiz’e peşkeş çekildiğini duyurdu. İpek, “Koza altın Himmetdede ye Katar, Gümüşhane ye ‘Cengiz inşaatın ekipleri’ gitmiş. Satış süreci başlamış.” dedi.

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Hukuksuz şekilde şirketlerine el konulan Akın İpek, hukuk hiçe sayılarak şirketlerin elden çıkarılmaya çalışıldığını açıkladı.

Yargı süreçleri tamamlanmadan şirketleri elden çıkarmaya çalışan Erdoğan Hükumeti, Koza altın madenlerini tanıdıklara satmaya çalışıyor.

“KESER DÖNER SAP DÖNER, GÜN GELİR HESAP DÖNER”
Sosyal medya hesabından son gelişmeyi paylaşan İpek, “Koza altın Himmetdede ye Katar, Gümüşhane ye ‘Cengiz inşaatın ekipleri’ gitmiş. Satış süreci başlamış…Yandaş marketi TMSF, seç beğen al, ne alırsan bedava. Yav, arkadaş, bir battaniye dahi bırakmaz mı insan???” tepkisi gösterdi.

İpek’in mesajını yanıtlayan gazeteci Memduh Bayraktaroğlu ise “Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner…Ve dönecek” yazdı.


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