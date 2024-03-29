AKP İsrail ile ticarette hız kesmedi: Beş ayda 2,5 milyar dolara ulaştı

Hükümet bir yandan İsrail'i soykırım yapmakla suçlarken bir yandan da ticarete herhangi bir ara vermeksizin devam ediyor.

TÜİK'in resmi verileri, savaş ortamı nedeniyle önceki yıllara göre kısmi düşüş olsa da iki ülke arasındaki ticaretin devam ettiğini gösteriyor.

TÜİK verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye dönük büyük yıkım harekatına imza attığı Ekim 2023 ile Şubat 2024 arasındaki beş aylık dönemde Türkiye'nin İsrail'den ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle 584 milyon dolar oldu.





Bu dönemde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı ise yüzde 28,5 düşüşle 1 milyar 868 milyon dolara geriledi.





Bu dönemde Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi yüzde 34'lük düşüşle 2 milyar 452 milyon dolara geriledi.





İsrail, çelik ve çimento ihtiyacının büyük bölümünü Türkiye'den ithal ediyor. İsrail'in petrol ihtiyacının büyük bölümü de Türkiye üzerinden Azerbaycan petrolü ile sağlanıyor.





GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 32 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.





Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları İsrail tarafından hedef alınarak tahrip ediliyor.





Dün Reuters haber ajansı tarafından yayımlanan bir analizde "Genel seçimler sonrası cebindeki paranın giderek daha da eridiğini hisseden seçmen ile Erdoğan'ın İsrail karşıtlığını yeterli bulmayan İslamcı tabanın oyları yerel seçimlerde büyük şehirlerde muhalefetin elini güçlendiriyor" yorumuna yer verilmişti.