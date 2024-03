Ramazan Ayının Ruh ve Manasına vurulan bir darbe

Bunun için Ramazan ayının kıymetinin bilinmesi, bu aydaki rahmetten istifade adına bazı müspet adımlar atılması ,bazı menfiliklerden; söz tavır ve davranışlardan da uzak durmanın zarureti anlatıldı. Bütün dikkatlerin bu aya ve bu ayın bereketinden istifade etmeye çevrilmesinin öneminden bahsedildi. Müminlerin elden geldiği kadar Ramazan ayını diğer aylardan farklı ele alarak onu ihya etmek için iyi bir planlama ile bu aya girmenin ehemmiyetine değinildi. Bu mübarek ayı bir ‘İbadet ve Manevi Temizlik’ ayı olarak kabul edip imkan nispetinde Allah’la münasebetlerde derinleşmeyi hedeflemenin önemine vurgu yapıldı. Bu meyanda farzlara ilaveten nafilelerin artırılabileceği, Kuran ayı olan bu ayda gerek Kuran öğrenme, şayet öğrenildi ise, her gün O’ndan belli bir bölüm(hizb)okumaya gayret edilmesinin, hatim yapılması, hatim yapanların mealli hatime niyet etmelerinin faydalı olacağına vurgu yapıldı.

Dolayısıyla her bir müminine düşen vazife , Ramazan-ı şerif’ in bu iki ana hedefini şuurlu bir şekilde benimsemesi ,gözetmesi, buna katkı sağlayacak söz, tutum ve davranışları sergilerken, zarar verecek hal ve tavırlardan da kaçınmasıdır. Toplumsal icraatlarında bu istikamette ele alınması gerektiği gibi bunun o toplumun faydasına olacağı da unutulmamalıdır.

Bunun nedeni ,mübarek Ramazan ayının ekseriyet itibarı ile -az değil- tamı tamına otuz gün sürmesidir. Böyle uzun bir zaman diliminde her hangi bir mümin eğer ister ve arzularsa iman, ibadet, ahlak ve dine hizmet noktalarında, bu aydan yenilenmiş bir iman, derin bir kulluk ve sağlam ahlaki bir donanımla çıkabilir. Ramazan ayı getirdiği prensiplerle fertte ve sosyal hayatta oluşturduğu bu manevi atmosfer ile ,kendine açık ruhları ve toplumu müspet manada değiştirebilme, dönüştürebilme kabiliyetine sahiptir. Bu manevi atmosfer ferdi rahmet ,mağfiretle sarıp sarmaladığı gibi toplumun diğer fertleri arasın da da merhamet, kardeşlik, hürmet, saygı ,yardımlaşma gibi duygularının gelişmesine ,yerleşmesine vesile olur. Böylelikle müminlere, birbirleriyle iman bağı ile bağlı ,birer ‘kardeş ‘olduklarını hatırlatır. Gerçekten de Ramazan ayı geldiği zaman toplum da insanların birbirlerine karşı tutum ve davranışlarında bir yumuşama, kibarlık, nezaket ,edep ve terbiye ,birlik ve beraberlik göze çarpar. Zaten Ramazan ayının sosyal hayatta gözettiği hedefte budur. Ramazan ayı ferde maddi manevi değerler kazandırdığı gibi , sadaka-ı fıtır’ ın emredilmesi, infak ,fakir fukaraya iftar verme, toplu teravih namazı gibi emir ve uygulamalarla topluma da sosyal barış ve huzurun kazandırılmasını amaçlar.

Ayrıca ,Ramazan ayında eda edilen amellere Cenab-ı Hakk’ın kat be kat mükâfatla muamelede bulunacağı anlatıldı. Bilhassa Ramazan orucunun Allah nezdinde bir başka değer ifade ettiği üzerinde duruldu. “Oruç dışında insanoğlunun her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir ve mükâfatını da ben vereceğim.” (Buhârî, Savm, 9).Bunun sebebi olarak da “Oruçlu yemesini içmesini ve şehvetini sırf benim için terk ediyor. Bu nedenle onun mükâfatını ben vereceğim. İyiliğin karşılığı ise on misliyledir.” (Buhârî, Savm 2)buyrularak oruçla birlikte Ramazan ‘da işlenen diğer ibadetlerin de katlanarak ödüllendirileceği ilan edildi.