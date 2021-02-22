Samanyolu Haber /Gündem / AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak bırakıyor /22 Şubat 2021 10:47

AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak bırakıyor

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecek AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Şenocak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı görevini başka birine devredeceğini bildirdi.

Şenocak, "9 Şubat 2018 tarihinde liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atandım. 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan İl Kongresinde delegelerimizin teveccühü ile seçildiğim AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimi 7. Olağan Kongremizde başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.

Bayram Şenocak, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimiz, 2023, 2053 ve 2071 ideallerimiz doğrultusunda her zaman olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biz pazara kadar değil, mezara kadar liderimizin ve davamızın yanındayız. İl Başkanlığı görevim boyunca, bizimle birlikte ter döken, emek veren, gecesini gündüzüne katan tüm kademelerimizdeki teşkilat mensuplarımıza gayretlerinden ötürü yürekten teşekkür ediyorum. Kutlu davaya hizmet yolunda Genel Başkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümeye nasip eden Rabbime hamd-ü senalar olsun. İlk günkü aşk, inanç ve heyecanla inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak bırakıyor Sonraki Haber >>

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Kutup ayıları şantiyeye gitti

Kutup ayıları şantiyeye gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:00:46