Samanyolu Haber /Ekonomi / Dev Japon firmaları Çin'le iş yapmayı bırakıyor /22 Şubat 2021 10:51

Dev Japon firmaları Çin'le iş yapmayı bırakıyor

Japonya'da 12 büyük şirket Sincan bölgesindeki Müslüman Uygur'ların zorla çalıştırılmasından yararlandığı tespit edilen Çinli şirketlerle iş anlaşmalarını gözden geçirme kararı aldı.

Dev Japon firmaları Çin'le iş yapmayı bırakıyor

Dünyaca ünlü 12 Japon şirket, Çinli ortaklarıyla işlerini bırakacaklarını veya bırakmayı düşüneceklerini açıkladı.

Onlar arasında Sony, Toshiba, Hitachi, Fast Retailing, Ryohin Keikaku gibi uluslararası ticaret yapan markalar bulunuyor.

ABD ve İngiltere'nin pamuk ve Sincan bölgesinden gelen diğer ürünlere ithalat kısıtlamaları getirmesinin ardından, diğer ülkelerde de "insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmeleri" için baskı artıyor.

Japantimes'ın haberine göre, benzer yaptırımları yavaş uyguladığı için eleştirilen Japon hükümeti, "Çin'i kışkırtma korkusuyla bu konuyu ele alırken pasif kaldı."

80'den fazla küresel şirkete Uygur sorusu

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, geçen yılki bir raporda, 80'den fazla küresel şirketi "Sincan dışındaki Uygur işçilerinin istismar edici iş gücü transferi programları aracılığıyla kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak yararlandığını" tespit etti.

Japon haber ajansı Kyodo News, düşünce kuruluşunun bahsettiği 14 Japon şirketine bu rapora nasıl yanıt vermeyi planladıklarını sordu.

Yorum yapmayı reddeden Panasonic Corp. haricinde, tüm şirketler ya zorla çalıştırmadan faydalandığından şüphelenilen şirketlerle iş yapmayı doğrudan reddetti ya da tedarikçilerine karşı iddiaları doğrulayamayacaklarını söyledi.

Zorla işçi çalıştırdığından şüphelenilen bir firma ile lisans sözleşmesi bulunan Toshiba Corp., iddiaları teyit edemediğini ancak yıl sonuna kadar onlarla işini sonlandırma kararı aldığını söyledi.

12 şirket arasında Sony Corp, küresel çapta iş ağına sahip bir elektronik şirketi Hitachi Ltd., Uniqlo gündelik giyim markası Uniqlo'nun işetmecisi Fast Retailing Co da bulunuyor.

Habere göre, Muji markalı mağaza zinciri işletmecisi Ryohin Keikaku Co., ABD tarafından ambargolu olan Çinli firmalarla veya bu firmaların ana şirketleriyle anlaştığı tespit edilen üç Japon şirketinden biriydi.

Perakendeci, resmi web sitesinde ürün adının bir parçası olarak "Sincan pamuğu" ile çeşitli ürünler satıyordu, ancak Kyodo News soruşturmasının ardından bu yazı kaldırıldı.

(Euronews)
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