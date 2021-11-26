AKP kapı kapı dolaşacak: Anket adı altında fişleme mi yapılacak?

Anketlerde beklediği sonuçları göremeyen AKP, 2023'te yapılacağı söylenen seçimin hazırlıkları kapsamında yeni bir anket üzerinde çalışıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, AKP'nin gelecek ay yaptıracağı ankette farklı bir metot kullanılacak.







Yaklaşık 5 bin kişiye ‘hangi partiye oy vereceği’ sorulacak anket çalışmasında, belirlenen adreslere gidilecek ancak anketör bunu gidince öğrenecek. Belirlenen evde ankete katılacak kişi, doğum günü o günün tarihine en yakın olan vatandaş olacak. Böylelikle, anket çalışmalarının rastgele yapılması sağlanmış olacak.







Yeni anket metodunda belirlenen adreslere gidilecek. Anket yapılanlara belirlenen sorular yöneltilecek. AKP kurmayları, “Nereye gidileceğini ve kiminle görüşüleceğini biz parti olarak bilmeyeceğiz. Anketörün önüne bir adres listesi çıkacak. Nereye gideceğini aslında o da bilmeyecek. Gittiği evde de kiminle anket yapacağı rastgele olacak. Orada, o güne doğum tarihi en yakın olan 18 yaşından yukarı bir aile bireyiyle anket yapılacak. Evde yoksa da randevulaşacaklar” dedi.





İddiaya göre AKP kurmayları bu anket yöntemiyle daha sağlıklı sonuçlar almayı amaçlıyor. Ancak anket yöntemi sebebiyle şimdiden eleştiri almaya başladı ve 'yeni bir fişleme yöntemi mi' sorusu sorulmaya başlandı.