Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li başkan, başhekimi tehdit etti: Seni öldürteceğim! /05 Eylül 2023 20:50

AKP’li başkan, başhekimi tehdit etti: Seni öldürteceğim!

Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın, oğlunun ölümünde kendisini sorumlu tutup, tehdit ettiğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Sözcü'de yer alan habere göre 20 Ağustos’ta Zonguldak’ın Devrek ilçesi, Çaydeğirmeni beldesinde kaza meydana geldi.

AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan’ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35) yönetimindeki motosiklet, hatalı dönüş yapan Ş.G. (50) idaresindeki otomobile yandan çarptı.

Kazada, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K. yaralandı. İlk müdahalesi Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi’nde yapılan ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Arslan, burada hayatını kaybetti.

Ş.G. tutuklanırken, Arslan’ın cenazesi, 21 Ağustos’ta toprağa verildi.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, 31 Ağustos’ta, hem müdahaleleri anlatmak hem de taziyelerini iletmek için aradığı AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan’ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Çelik, Arslan’ın kendisine telefonda küfürler ettiğini, ‘Sen katilsin, şerefsiz, adi’, ‘Ulan katil herif, öldürteceğim, yaşatmayacağım’ dediğini iddia edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KORUMA POLİSİ İSTEDİ

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Çelik, dün de Devrek Kaymakamlığı’na dilekçe verip, koruma polisi talebinde bulundu.

Dilekçesinde, AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan’ın kendisini tehdit ettiğini ifade eden Çelik, “Yakın zamanda ülkemizde birçok kişi yakınlarının ölümünden tedavi eden hekimleri sorumlu tutup onları öldürtmüşlerdir. Bu nedenden dolayı anayasal hakkım olan can ve mal güvenliğimin sağlanması hususunda gereğini arz ve talep ederim” dedi.
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