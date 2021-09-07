Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Başkan: İstersem oğlumu, kızımı, yeğenimi çalıştırırım /07 Eylül 2021 11:38

AKP’li Başkan: İstersem oğlumu, kızımı, yeğenimi çalıştırırım

AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyeye 18 sözleşmeli personel alımıyla ilgili eleştirilere, "Sözleşmeli personel idarenin yetkisindedir. Ben istersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım, istersem yeğenimi çalıştırırım" dedi.

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AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, görevde olduğu 2.5 yıllık süre içinde belediyeye 18 sözleşmeli personel alımıyla ilgili eleştirilere ilginç bir cevap verdi. AKP’li başkan “Ben istersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım. Ben istediğimle çalışırım” diye çıkıştı.

Mersin’in Akdeniz Belediye Meclisi toplantısında CHP’li üye Muhittin Ertaş, geçen günlerde belediyedeki incelemesini tamamlayan mülkiye müfettişinin raporunda yer alan tespit ve eleştirileri meclis üyeleriyle paylaştı. Ertaş, sözleşmeli personel konusunun özellikle dikkat çektiğini belirterek “Sözleşmeli personelin genelde torpilli kişiler olduğu yönünde bir algı vardır. Biz de bu 18 sözleşmeli personelin kim olduğunun, neden alındığının açıklanmasını istiyoruz. Neden sadece iki personele ikramiye verildiğini de merak ediyoruz” dedi.

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Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise ikramiye verilen iki personelin, valiliğin isteği üzerine ikramiye ile ödüllendirildiğini söyledi. AKP’li başkan, 2.5 yıl içinde 18 sözleşmeli personel almasını ise şöyle savundu: “Ne torpili? Sözleşmeli personel idarenin yetkisindedir. Ben istersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım, istersem senin yeğenim çalıştırırım. Ben istediğimle çalışırım. Sizin istediklerinizle çalışmak zorunda değilim. Biz hiç olmazsa sözleşmeli personel alıyoruz. Büyükşehir belediyesi gibi işçi çıkarmıyoruz.”
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