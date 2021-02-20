AKP’li belediye lokum ve kolonya için 3 milyon'luk ihale açtı

Belediyenin aldığı ürünler arasında gül kolonyası, çikolata, lokum, çay bardağı, kahve fincanı, imsakiye gibi ürünler var.







Türkiye ekonomik kriz ve pandemi ile mücadele ederken AKP’li Isparta Belediyesi, 18 Ocak’ta 3 milyon liralık promosyon ürünü almak için ihale düzenledi.





LOKUM VE KOLONYA ALINACAK(!)

Diğer yandan belediye, 17 Şubat’ta ise bir hediyelik eşya firmasıyla 2 milyon 797 bin 600 TL’lik sözleşme imzalayarak özel günlerde hediye etmek üzere bir dizi promosyon ürüne para harcadı.







Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre AKP’li Isparta Belediyesi’nin aldığı ürünler arasında gül kolonyası, çikolata, lokum, VIP kalem seti, çay bardağı, kahve fincanı, imsakiye, termos, kupa, kanvas tablo gibi ürünler yer alıyor.

Promosyon ürünler arasında Isparta Belediyesi flaması ve belediye rozeti olması da dikkat çekti. Ispartalı siyasetçi Yalım Halıcı, “Esnaf kan ağlıyor. Vatandaş borç batağında ama belediye gösteriş için 3 milyon lira harcıyor, yazıktır” dedi.