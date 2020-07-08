Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediye parayı ikrama harcadı! /08 Temmuz 2020 11:48

AKP’li belediye parayı ikrama harcadı!

Sel felaketinde 6 kişinin can verdiği Bursa’da, Büyükşehir Belediyesi’nin harcama kalemleri gündeme geldi. Belediye ‘İkram ve reklam’a 2 yılda 81 milyon lira, dere ıslahına 3 yılda 31 milyon lira harcamış.

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21 Haziran'da meydana gelen sel felaketinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi'nin harcamaları tartışma yarattı. “İkram ve ağırlama” için 2 yılda 81 milyon lira ayıran AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Dere ıslahı” için ise 3 yılda 31 milyon lira ödenek kulandı.

Sel felaketi, daha önce ıslah edilen Mandıras Deresi'nde yaşandı.

30.9 MİLYON LİRA!
2014 ile 2017 yılları arasında İsmetiye, Mandıras, Cilimboz, Kaplıkaya, Oylat Kaplıca, Gökdere ve Mudanya derelerinin ıslahı ile Nilüfer Panayır Mevki Şev düzenlemesi konularında çalışmalar yapıldı. Bunların toplam tutarı 30.9 milyon lira oldu. Belediye, yağmursuyu altyapı çalışmaları için de 2 yılda 26.4 milyon lira harcadı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; belediyenin olası sel felaketleri ve su baskınlarına karşı yaptığı harcamaların 5 yıllık toplamı bile ikram ve tanıtıma 2 yılda yapılan harcamadan düşük kaldı. Üstelik 21 Haziran'daki sel felaketinin, ıslah edilen Mandıras Deresi'nde yaşanması tartışmalara yol açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘İkram-Reklam-Ağırlama'ya ise 2018 ve 2020 yılları arasında tam 80.9 milyon lira harcadı.


 
Belediyenin dağıttığı hediyeler arasında fincan takımı da var.

4 BÜYÜK İHALESİ DE YASAYA AYKIRI 
Büyükşehir Belediyesi'nin, 2019 ve 2020 yılları arasındaki 4 büyük ihalesi de yasaya aykırı bulunarak, Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildi. Sayıştay'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hazırladığı son raporunda da ihalelere yönelik bir dizi eleştiri yer almıştı.
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