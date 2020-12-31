AKP önünde 5 kadına gözaltı

Üniversiteli Kadın Kolektifi üyesi beş kadın, son günlerde yeniden tırmanan kadın cinayetlerini protesto etmek için Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Ankara İl Başkanlığı önüne geldi.





İl başkanlığı binasına giren kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmadığı için kadınların öldürüldüğünü söyledi.





Polis memurları tarafından binadan dışarı çıkarılan kadınlar bina önüne mor boya attı. Kadınlar, “Kadınları değil katilleri durdurun!” diye slogan attı.





Gözaltına alınan 5 kadın Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının akabinde serbest bırakıldı.