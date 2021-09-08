Samanyolu Haber /Gündem / AKP tazminatsız işten çıkarmanın önünü açtı /08 Eylül 2021 15:52

AKP tazminatsız işten çıkarmanın önünü açtı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgenin detaylarından çalışanları zor durumda bırakacak maddeler çıktı. AKP Hükumeti, patronlara işçiyi tazminatsız kapının önüne koyma yetkisi verdi. İşverenler, aşı olmayan çalanları ‘ahlak kurallarına aykırılıktan’ işten çıkarabilecek.

SHABER3.COM

İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki işsizin parasıyla patronlara teşvik ve destek veren AKP Hükumeti, PCR ve aşı zorunluluğu bahanesiyle de toplu işten çıkarmaların önünü açtı. İşçinin haklarından çok patronlar için çalışan AKP’nin son genelgesiyle 2 bin 825 lira ile ailesini geçindirmeye çalışanlar şok yaşayacak.

AŞI YAPTIRMAYAN İŞÇİLER PCR ÜCRETİ ÖDEYECEK
Genelgeyle aşı yaptırmayan işçilere Kovid-19 testi şartı getiriliyor. Genelgede haftada 2, ayda 8 kez yapılacak testlerin ücretsiz yapılacağına dair bir ifade yer almadı. PCR testinin işveren tarafından ödenmemesi halinde 2 bin 825 lira alan asgari ücretliler aylık 1.200 lira test ücreti ödeyecek. Hastanelere PCR testi yaptırmak için gidildiğinde işçilerin mesai ücretinden kesilecek.

TEST YAPTIRMAYANLAR 25-1’DEN İŞTEN ATILACAK
PCR testi yaptırmayanlara, aşı olmayanların iş akdinin feshini getiren genelgeyle, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı davranış gerekçesiyle işten çıkarmalar başlayacak. İş Kanunu’nun madde 25/1-2 ile patronlara halkı fesih imkanı veren genelgeyle iş akdinin feshi durumunda işçiye herhangi tazminat ödenmeyecek.

İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI DA YOK
Patronlara haklı fesih yetkisi veren AKP’nin genelgesiyle çalışanlar kıdem tazminatı da alamayacak. Genelgeyle işveren işçiyi zorunluluklarını yerine getirmediği için öncelikle ücretsiz izne çıkartabilecek. Sonra sözleşmeyi haklı feshederek beş kuruş para vermeden kapının önüne koyabilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP tazminatsız işten çıkarmanın önünü açtı Sonraki Haber >>

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:00:17