AKP tazminatsız işten çıkarmanın önünü açtı

İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki işsizin parasıyla patronlara teşvik ve destek veren AKP Hükumeti, PCR ve aşı zorunluluğu bahanesiyle de toplu işten çıkarmaların önünü açtı. İşçinin haklarından çok patronlar için çalışan AKP’nin son genelgesiyle 2 bin 825 lira ile ailesini geçindirmeye çalışanlar şok yaşayacak.





AŞI YAPTIRMAYAN İŞÇİLER PCR ÜCRETİ ÖDEYECEK

Genelgeyle aşı yaptırmayan işçilere Kovid-19 testi şartı getiriliyor. Genelgede haftada 2, ayda 8 kez yapılacak testlerin ücretsiz yapılacağına dair bir ifade yer almadı. PCR testinin işveren tarafından ödenmemesi halinde 2 bin 825 lira alan asgari ücretliler aylık 1.200 lira test ücreti ödeyecek. Hastanelere PCR testi yaptırmak için gidildiğinde işçilerin mesai ücretinden kesilecek.





TEST YAPTIRMAYANLAR 25-1’DEN İŞTEN ATILACAK

PCR testi yaptırmayanlara, aşı olmayanların iş akdinin feshini getiren genelgeyle, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı davranış gerekçesiyle işten çıkarmalar başlayacak. İş Kanunu’nun madde 25/1-2 ile patronlara halkı fesih imkanı veren genelgeyle iş akdinin feshi durumunda işçiye herhangi tazminat ödenmeyecek.





İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI DA YOK

Patronlara haklı fesih yetkisi veren AKP’nin genelgesiyle çalışanlar kıdem tazminatı da alamayacak. Genelgeyle işveren işçiyi zorunluluklarını yerine getirmediği için öncelikle ücretsiz izne çıkartabilecek. Sonra sözleşmeyi haklı feshederek beş kuruş para vermeden kapının önüne koyabilecek.