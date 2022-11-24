AKP teşkilatlarına gönderilen yazı kulisleri hareketlendirdi

'MUTFAKTAKİ YANGIN HERKESİ ETKİLİYOR'

'SEÇİM TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR'

AKP ve MHP tarafından sıklıkla Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı.Habertürk gazetesi yazarı Bülent Aydemir, AKP Genel Merkezi'nden parti teşkilatlarına bir yazı gönderildiğini ve 'milletvekili adayı olmak isteyen belediye başkanları ile il başkanlarının aralık ayı sonuna kadar istifalarını vermeleri' istendi.Bu gelişmenin "Seçim bir - iki ay öne alınabilir" şeklinde yorumlandığını dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:"Erken seçimden değil, takvim ve şartlar gereği öne alınacak seçimden söz ediyorum. Normal şartlarda da haziranda hacıların oy kullanamayacak olmaları, Kurban Bayramı, yaz aylarına girilmiş olması ve başka nedenlerle seçimin mayıs ayında yapılabileceği belirtiliyordu. Şimdi tarih değişikliği için başka argümanlar öne sürülüyor.Kısaca değinmek gerekirse; ocak ayında ücretlere yapılacak zam, dış politika hamlelerinin sonucunda ülkeye sıcak para girişi, toplumsal taleplerin karşılanmasına yönelik adımların sonucunda ülkede bahar havasının eseceği, bu havayla seçime gitmenin AK Parti açısından istenilen sonucu vereceği hesaplanıyor. İl başkanlarının ve belediye başkanlarının milletvekili adaylığı için erken istifa ettirilmeleri de buna yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.Bu tezi savunanların bir diğer argümanı da ücret artışlarının fiyatlara olumsuz yansımasının yani yüksek enflasyona yol açmasının birkaç ayı bulabileceği; bu nedenle seçimin mart-nisan aylarında yapılması gerektiği yönünde. Vatandaş, fiyat istikrarını önemsiyor. Mutfaktaki yangın herkesi etkiliyor.23 Mart-21 Nisan arası Ramazan ayı ve sonrasında Ramazan Bayramı var. Eğer Ramazan ayında seçim yapılmayacaksa ve propaganda sürecinin Ramazan ayına denk gelmesi istenmiyorsa, seçim takviminde bir değişiklik gerekiyor. Ayrıca 29 Haziran’da Kurban Bayramı kutlanacak. Seçim ikinci tura kalırsa Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk geliyor. Bir de böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla şartların zorlamasıyla ya Mart sonu ya da Nisan-Mayıs arasında bir tarihte seçime gidilmesi söz konusu olabilir.Bir not; 6 Nisan'dan önce yapılacak seçimde yeni seçim kanunu uygulanamıyor. Bu tarihten sonra yasa değişiklikleri yürürlüğe girecek. (...)"