Samanyolu Haber /Politika / AKP teşkilatlarına gönderilen yazı kulisleri hareketlendirdi /24 Kasım 2022 16:29

AKP teşkilatlarına gönderilen yazı kulisleri hareketlendirdi

Gazeteci Bülent Aydemir, AKP Genel Merkezi'nin teşkilatlara gönderdiği yazıda 'milletvekili adayı olmak isteyen belediye başkanları ve il başkanlarının aralık sonuna kadar istifalarını vermelerinin istendiğini' söyledi: "Parti teşkilatları bunu, seçimin bir iki ay öne alınabileceği şeklinde yorumluyor."

SHABER3.COM

AKP ve MHP tarafından sıklıkla Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı.

Habertürk gazetesi yazarı Bülent Aydemir, AKP Genel Merkezi'nden parti teşkilatlarına bir yazı gönderildiğini ve 'milletvekili adayı olmak isteyen belediye başkanları ile il başkanlarının aralık ayı sonuna kadar istifalarını vermeleri' istendi.

Bu gelişmenin "Seçim bir - iki ay öne alınabilir" şeklinde yorumlandığını dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

"Erken seçimden değil, takvim ve şartlar gereği öne alınacak seçimden söz ediyorum. Normal şartlarda da haziranda hacıların oy kullanamayacak olmaları, Kurban Bayramı, yaz aylarına girilmiş olması ve başka nedenlerle seçimin mayıs ayında yapılabileceği belirtiliyordu. Şimdi tarih değişikliği için başka argümanlar öne sürülüyor.

Kısaca değinmek gerekirse; ocak ayında ücretlere yapılacak zam, dış politika hamlelerinin sonucunda ülkeye sıcak para girişi, toplumsal taleplerin karşılanmasına yönelik adımların sonucunda ülkede bahar havasının eseceği, bu havayla seçime gitmenin AK Parti açısından istenilen sonucu vereceği hesaplanıyor. İl başkanlarının ve belediye başkanlarının milletvekili adaylığı için erken istifa ettirilmeleri de buna yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

'MUTFAKTAKİ YANGIN HERKESİ ETKİLİYOR'

Bu tezi savunanların bir diğer argümanı da ücret artışlarının fiyatlara olumsuz yansımasının yani yüksek enflasyona yol açmasının birkaç ayı bulabileceği; bu nedenle seçimin mart-nisan aylarında yapılması gerektiği yönünde. Vatandaş, fiyat istikrarını önemsiyor. Mutfaktaki yangın herkesi etkiliyor.

'SEÇİM TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR'

23 Mart-21 Nisan arası Ramazan ayı ve sonrasında Ramazan Bayramı var. Eğer Ramazan ayında seçim yapılmayacaksa ve propaganda sürecinin Ramazan ayına denk gelmesi istenmiyorsa, seçim takviminde bir değişiklik gerekiyor. Ayrıca 29 Haziran’da Kurban Bayramı kutlanacak. Seçim ikinci tura kalırsa Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk geliyor. Bir de böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla şartların zorlamasıyla ya Mart sonu ya da Nisan-Mayıs arasında bir tarihte seçime gidilmesi söz konusu olabilir.

Bir not; 6 Nisan'dan önce yapılacak seçimde yeni seçim kanunu uygulanamıyor. Bu tarihten sonra yasa değişiklikleri yürürlüğe girecek. (...)"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP teşkilatlarına gönderilen yazı kulisleri hareketlendirdi Sonraki Haber >>

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

"Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedi, rakamlar hatalı çıktı

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda

Bayraktaroğlu: "Üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz!"

Bayraktaroğlu:

[Harun Tokak] Kardelen

[Harun Tokak] Kardelen
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:19:10