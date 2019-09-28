AKP ve Saray , Ağaoğlu'nu kurtarmak için seferber oldu









Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Ekonomide garip şeyler oluyor" başlıklı yazısında, "Ekonomik kriz sürüyor. Alınması gereken kararlar var. Ama hâlâ ayak sürünüyor. Zaman geçtikçe de maliyet artıyor. İşin garibi bu durum kimsenin umurunda da değil" eleştirisi getirdi.





Özçelik, yanlışların bununla da sınırlı kalmadığını, 'birilerini kurtarma' çabalarının var olduğunu belirtti ve ekledi:





"İstanbul Finans Merkezi. İşler iyi gitmedi. Şimdi Varlık Fonu projeyi devralıyor. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, projeyi “stratejik yatırım” ilan etti.





Ağaoğlu, İntaş ve YDA’ya 1 milyar 670 milyon lira ödenecek. Tepki büyük. “Stratejik yatırım” tanımlamasına itiraz var. Açıkçası üç firma kurtarıldı. Hem de kamu kaynağı kullanılarak."





Özçelik, ekonomi yönetiminin attığı ve aklına yatmayan kararları eleştirmeye şu satırlarla devam etti:





"Konut kredilerinde faizler düşürüldü. Normal kredi faizleri yüzde 20 civarında. Ama konut için yüzde 0,99. Şimdi de otomotiv kredileri indirildi. Aylık yüzde 0,49-0,69. Yıllık 7-8 arası. Krediyi hangi bankalar veriyor? Devlet bankaları. Kulislerde ilginç olaylar anlatılıyor. Uyanık firmalar bir yol bulmuş. Birbirinden konut alıyorlar Tabi kredi ile. Danışıklı dövüş. Yıllık yüzde 20 yerine; Aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 12’den kredi kullanıyorlar. Aynı durum otomotiv için de geçerli. Kamu bankaları yüzde 16-17’den mevduat topluyor. Yüzde 12’den birilerine kredi veriyor. Zararı kim ödeyecek? Devlet, hazine..."