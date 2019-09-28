Samanyolu Haber /Gündem / Kredi kartı faiz oranları düşürüldü Millet Karta yüklenecek /28 Eylül 2019 08:52

Kredi kartı faiz oranları düşürüldü Millet Karta yüklenecek

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesine yönelik Merkez Bankası kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

SHABER3.COM

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesine yönelik Merkez Bankası kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türk Lirası cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1,60'a indirildi.

Yüzde 1,60 olarak uygulanan yabancı para cinsinden yapılan kredi karşı işlemlerinde ise aylık azami faiz oranı yüzde 1,28 olarak belirlendi. 

Aylık gecikme faizi oranları ise Türk Lirası cinsinden işlemler için yüzde 2,40'tan yüzde 2'ye indirilirken yabancı para cinsinden işlemlerde de yüzde 2'den yüzde 1,68'e indirildi.

Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kredi kartı faiz oranları düşürüldü Millet Karta... Sonraki Haber >>

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

İşte İstanbul depreminin sesi!

İşte İstanbul depreminin sesi!

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Market kamerasından deprem anı!

Market kamerasından deprem anı!

Canlı yayında deprem anı!

Canlı yayında deprem anı!

İstanbul depreminde panik anları!

İstanbul depreminde panik anları!

Uzman yorumu: Bunun bağımsız bir deprem olduğunu düşünüyorum

Uzman yorumu: Bunun bağımsız bir deprem olduğunu düşünüyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:06:08