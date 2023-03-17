AKP’yi kızdırdı; DW Türkçe’nin faaliyet izni uzatılmadı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Deutsche Welle Türkçe adlı internet haber sitesinin faaliyet izninin uzatılmadığını yazdı.





“AKP’yi öfkelendirdiğini” belirttiği DW Türkçe’nin internet erişiminin engellenmesini hatırlatan Saymaz, “Şimdi de DW Türkçe’nin yabancı şirket temsilciliği olarak ofis açmasını mümkün kılan çalışma izni uzatılmadı” diye yazdı.





Saymaz, “İki yıllık çalışma izninin uzatılması için geçen şubatta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuran DW Türkçe’ye faaliyet alanını yanlış seçtiği gerekçesi gösterilerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda 10 gün önce ret yanıtı verildi. DW Türkçe, ay sonunda ofisini kapatıyor. Muhabir ve editörleri kadrolu ve sigortalı olarak değil, telifli şekilde içerik üretebilecek” ifadelerini kullandı.