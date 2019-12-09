Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de dokuz il, 40 ilçe başkanı istifa etti /09 Aralık 2019 11:43

AKP'de dokuz il, 40 ilçe başkanı istifa etti

AKP'de "tazelenme" adı altında kongreye gidilirken istifa süreci yaşanıyor. Erdoğan'ın talimatıyla şu ana kadar dokuz il başkanı, 40’ı aşkın da ilçe başkanının görevinden ayrıldığı öne sürüldü

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31 Mart Yerel Seçimlerinde başta İstanbul, Ankara, Antalya olmak üzere birçok yerde beklediği sonucu elde edemeyen AKP'de kongre süreci yaşanırken istifalar art arda geliyor.AKP'den istifa eden Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun ayrı kuracağı partilere de katılımların arttığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şu ana kadar dokuz il başkanı, 40’ı aşkın  da ilçe başkanının görevinden ayrıldığı belirtildi.

AKP'de "tazelenme" adı altında başlayan kongre sürecinde şuana kadar Amasya, Balıkesir, Çanakkale, Iğdır, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Siirt’in  ardından son olarak Artvin il başkanı istifa etti. İllerde istifaların devam edeceği, bazı büyükşehirler için ise “henüz vakit olduğu” değerlendirmesi yapılıyor Şu ana kadar 40’ı aşkın ilçe başkanının da istifa ettiği belirtilirken sayının daha fazla olabileceği de ifade ediliyor.

Delege seçimlerinin koordinasyonlarının da henüz tam olarak bitmediği, birçok ilçede delege tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildirken görevden alınacak il ve il başkanlarına seçim öncesi liste müdahalelerine de izin verilmediği vurgulanıyor. Kulislerde bir süredir özellikle Davutoğlu'nun kuracağı partiye katılım konusunda istifaların AKP'de kaygı uyandırdığı belirtiliyordu. Söz konusu il ve ilçe başkanlarının istifa ettirilmesinin de partideki krize ön alma olarak değerlendiriliyor.

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