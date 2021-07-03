Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de fırtına öncesi sessizliği mi? /03 Temmuz 2021 18:39

AKP'de fırtına öncesi sessizliği mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'in ifşalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan uzak durması dikkatleri çekiyor. Öyle ki Soylu, Saray'daki iki programa çağırılmadı. DW'de yer alan habere göre Erdoğan'ın planı uygun zamanda Soylu'yu görevden almak.

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DW'nin haberine göre 8 Haziran’da 109. dönem kaymakam adaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul eden Erdoğan, Soylu’yu çağırmadı. 1 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı toplantısı düzenlendi. Erdoğan, törene Aile Bakanı Derya Yanık ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü davet etti. Ancak kadına karşı şiddetle mücadelenin en önemli kurumu olan İçişleri Bakanlığı toplantıda yer almadı. Soylu, Külliye’deki toplantıya yine çağrılmadı.

Kulislerde Erdoğan’ın güvenlikle ilgili brifingleri de Soylu yerine, başka devlet yöneticilerinden aldığı konuşuluyor.

Soylu, gazetecilerin İstanbul Belediyesi’nin kurban eti dağıtımının yasaklandığı haberlerini anımsatması üzerine “Ben bu dünyanın en kötü adamıyım” demesi, partiye mesaj olarak yorumlandı.

Yaz aylarında açıklanması beklenen emniyet müdürleri ve valiler kararnamesinde Soylu’ya yakın kişilerin görevden alınması bekleniyor. Kararnamenin gecikmesinde de buna ilişkin yaşanan krizin etkili olduğu ifade ediliyor.

Gelinen noktada, Erdoğan henüz Soylu’yu görevden almadı. Süleyman Soylu ise istifa etmekten kaçınıyor. İddialara göre Erdoğan’ın desteğini kaybeden Soylu, parti içinde her geçen gün yalnızlaşıyor. 
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