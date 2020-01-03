AKP'de konuşulan kulis: AKP, Gül-Babacan cephesi ile pazarlık hâlinde

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) kopan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurarken, Ali Babacan'ın ise ocak ayında partisini ilan etmesi bekleniyor.





Kulislerde AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li yetkililerin özellikle Babacan'ı ikna turları yaptığı yazılıp çiziliyor.





ERDOĞAN, GÜL-BABACAN CENAHI İLE PAZARLIK HÂLİNDE





Günboyu gazetesi yazarı Fatih Ergin, AKP'nin bir süredir Abdullah Gül-Ali Babacan cenahı ile pazarlık hâlinde olduğunu iddia ediyor.





"İki taraftan elçiler bir araya geliyor." diyen Ergin, "AKP cephesi başlangıçta 'bu işten vazgeçin' noktasındaydı ama görüşmeler pazarlık müzakeresine evrilmiş hâlde." diyor.





Ergin'in makalesine göre henüz bir sonuç alınamamış, ancak Babacan'ın kuracağı partinin arkasındaki küresel desteğin AKP'yi endişelendirdiği görüşü dile getiriliyor.





BABACAN: ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK!





AKP'nin Babacan hareketini küresel destekten dolayı ciddiye aldığını belirten Ergin, "En geç 2019 yılı aralık ayında kurulacağı belirtilen Babacan'ın partisinin 2020 yılı ocak ayına kalmasının arkasında bu pazarlıkların da ciddi bir etkisi var. Yeni partinin kuruluşu ikinci kez ertelenirse, kimse şaşırmasın." yorumunu yapıyor.





Ali Babacan, en son T24'te Şirin Payzın'a verdiği mülakatta 2020 yılı ocak ayında partinin kurulmuş olacağını belirtmiş ve bu yoldan vazgeçmelerinin asla söz konusu olamayacağının altını çizmişti.