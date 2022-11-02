Samanyolu Haber /Politika / AKP'de 'Sarı Cemal' paniği: 10'a yakın tweet attı ve kayboldu /02 Kasım 2022 11:32

AKP'de 'Sarı Cemal' paniği: 10'a yakın tweet attı ve kayboldu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde ilginç bir olayı aktardı. AKP'lilerin rahatsız olduğu "Sarı Cemal" kod adlı bir Twitter kullanıcısından bahseden Pehlivan, olayın detaylarını aktardı.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın bugün kaleme aldığı yazısında  aktardığı olay dikkat çekti. AKP'lileri hedef alan "Sarı Cemal" kod adlı bir Twitter kullanıcısından bahseden Pehlivan, "Bugünden başladılarsa varın iktidar değiştiğinde siz görün!" değerlendirmesinde bulundu.

Pehlivan'ın aktardığı olayın detayları şöyle:

"Bir süredir “Sarı Cemal” kod adlı bir Twitter hesabını konuşuyorlarmış.

O hesap ki üst düzey AKP kurmaylarından iktidara yakın gazetecilere kadar birçok kritik ismi hedef almış.

Onların servetlerinden ilişkilerine kadar çok konuda dudak uçuklatacak iddialarda bulunmuş.

Gariptir, 10’a yakın tweet attıktan sonra da hesabını kapatmış ve kaybolmuş. Sahi, kimdir bu Sarı Cemal?

AKP’deki hâkim görüş, TRT ekranlarından uzaklaştırılan ünlü bir isim olduğu... Hatta bunun net olarak tespit edildiğini söyleyen bile var. Zaten kendisi de zamanında attığı tweetleri silmesiyle meşhurmuş. Neyse...

Konuşuluyor ki o isim attığı mesajlarla hem TRT’ye hem de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a “Siz beni harcarsanız ben de sizi yakarım” demek istiyormuş.

Amacı şimdilik kamuoyuna ifşa etmek değil, hedeflediği kişileri uyarmakmış.

Ah işte...

Bugünden başladılarsa varın iktidar değiştiğinde siz görün!"
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