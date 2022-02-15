AKP'den, İBB'deki milyonluk burs skandalını örtmek için aynı taktik

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine gröe, oturumda siyasi parti grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Subaşı İBB'den önceki dönemde AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender, AK Parti Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakcı’ya verilen milyonluk burslarla ilgili AK Parti grubundan açıklama beklediklerini de söyledi.

Subaşı “34 kişiye 62 milyon lira burs verilmiş. Biz bursu 52 bin öğrenciye dağıtıyoruz şimdi. Burslarla ilgili niye konuşma yapmıyorsunuz, bekliyoruz. Bir de hanımefendi (Ravza Kavakcı) diyor ki ‘kimse bana haram yedi diyemez'. Valla onu biz söylemiyoruz. O hesabı başka yerde vereceksin. Biz sana ‘TC mahkemelerinde hesap vereceksin' diyoruz. Allah'ın hesabı başka bizim hukuki hesabımız başka. İşin dini tarafı ayrı. Çekinmeden ‘bana haram yedi diyemezsiniz' diyor. Toplumla dalga geçer gibi…” dedi.



Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz burslarla ilgili açıklama yaptı. Türkyılmaz “CHP grubu; İstanbul'un 10'larca 100'lerce meselesi varken 15 yıl önce 3 öğrenciye verilen bursu gündem ederek gündemi meşgul ediyor. Haksız, mesnetsiz ithamlarda bulundular” dedi.

2008 yılında İBB'nin çalışanlarına duyuru yaparak kriterleri taşıyan 39 kişiye burs verdiğini, bursların usulüne uygun olduğunu söyledi. Ardından Türkyılmaz şu açıklamayı yaptı:



*Son bir şey söyleyip sözlerimi bitireceğim. Ravza hanım, 1999 seçimlerinde başörtülü bir milletvekili olarak seçilmiş, meclisten CHP ve ortaklarının zihniyeti sebebiyle başörtülü olduğu için çıkarılmış Merve Kavakcı'nın kardeşi.



*Bugün sözü edilen hanımlar; Fatma Betül hanım, Ravza hanım ve Rabia hanımın ortak bir özelliği var. Üçü de başörtülü.



*CHP'nin başörtüsüne karşı uzun yıllardır devam eden hazımsızlığının bir göstergesidir bu. Onlar için makbul bir vatandaş ve makbul bir başörtülü hanımefendinin çalışacağı pozisyonlar milletvekilliği olamaz, bakan olamaz.



*Hanımefendilerin yüzde 60-70'inin başörtülü olduğu bir ülkede bir tane başörtülü milletvekiliniz yok. 15 yıl öncesine ait bir mesele ile bugün yapmaya çalıştıkları 967 gün önce vermiş oldukları sözleri unutturmaktır.

'İBB bütçesini savunmak ahlak meselesidir'

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Savunulamayacak bir konuyu savunmak için bu nafile çabasından dolayı Murat Türkyılmaz'a teşekkür etmek istiyorum. Üstün bir çaba sarf etti. Bahsedilen hanımefendilerin bakanlarımızın, milletvekillerimizin, kadın kolları başkanının bu durumunu savunmak büyük bir maharet işiydi. İBB'nin bütçesini savunmak bir ahlak meselesidir” dedi.

'Uçak biletini bile İBB almış'

Türkyılmaz'ın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Balyalı, 5 kişi sonradan özelleştirilen İDO'da çalıştığı için kayıtlarına ulaşılamadığından burs verilen 39 kişiden 34'üne verilen 62 milyon liralık bursu kalem kalem tekrar anlattı.

Balyalı, şöyle konuştu:



*Bu 34 çalışandan sadece 3'üne ilişkin bir tartışma var. 31 kişiye ilişkin tartışma niye yok? Çünkü bu 3 kişi özel olarak seçilmiş. Kendilerinin doktora ve yüksek lisans bütçeleri İBB'ye ödetilmiş. Biri burs ilanı yapıldığında İBB çalışanı değil.



*Kendisi (Fatma Betül Sayan Kaya) 14 Kasım 2008'de işe başlıyor aynı gün içinde Amerika'daki üniversiteden kabulü geliyor ve aynı gün içinde yurtdışı bursu onaylanıyor. İBB çalışanı bile değilken bu burs ilanını nereden duymuş ve muhteşem bir şans eseri işe girdiği gün yurtdışı bursu onaylanmış?



*Bahsettiğimiz burs 3-5 bin dolar değil. 20 bin TL ve 85 bin dolar. Bu ülkede binlerce çocuk KYK borcunu ödeyemediği için hacizlerle uğraşırken sayın bakana 85 bin dolar burs verilmiş.



*Ravza Kavakcı 155 bin dolar ve 58 bin TL tutarında harcama yapılmış. Elbette hukuka uygun şekilde burs verebilirsiniz ama uçak bileti paralarını veremezsiniz. ABD'ye gidişlerinin uçak bileti paralarını bile İBB ödemiş.



*AKP İl başkanlığının sitesinde yer alan Kadın Kolları Başkanı'nın kendi özgeçmişine göre 2005-2015 arasında yurt dışında yaşıyor. Ona da 123 bin TL, 128 bin Euro ödeniyor. Bunların savunulacak yanı yok.