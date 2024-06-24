Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Suriye'ye müdahale sinyali: Tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek! /24 Haziran 2024 18:13

AKP'den Suriye'ye müdahale sinyali: Tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rojava'da gerçekleşmesi beklenen seçimlere ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Türkiye'yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rojava'da gerçekleşmesi beklenen seçimlere ilişkin açıklamada bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ediyoruz. YPG PYD unsurlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilecek. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye'yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir" dedi.
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