Samanyolu Haber /Politika / İddia: Koray Aydın perşembe günü İYİ Parti’den istifa ediyor /24 Haziran 2024 22:21

İddia: Koray Aydın perşembe günü İYİ Parti’den istifa ediyor

Erdoğan görüşmesinin ardından Meral Akşener'e 'Partililerin yüzünü yere eğdi' diyen Koray Aydın'ın bir grup arkadaşıyla birlikte İYİ Parti'den istifa edeceği ve bir süre bağımsız kalacağı öne sürüldü.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre seçim yenilgisi ve ardından yapılan kongre sonrası İYİ Parti'de sular durulmuyor. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından iyice alevlenen tartışmalar, partiden kopmalara kadar vardı.

Erdoğan görüşmesi sonrası Akşener'e tepki gösteren İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın bir grup arkadaşıyla perşembe günü partiden resmen istifa edeceği iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın ve arkadaşlarının bir süre bağımsız kalacağını öne sürdü.  

Saymaz'ın paylaşımı şöyle: "Koray Aydın, perşembe günü İyi Parti’den istifa ediyor. Aydın’la birlikte kimi eski Genel İdare Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri, eski ve mevcut il-ilçe başkanlarının da ayrılması bekleniyor. Aydın, bir süre bağımsız kalacak."
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