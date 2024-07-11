Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden Erdoğan'a uyarı: Bu şartlarda 4 yıl seçimsiz geçmez /11 Temmuz 2024 12:05

AKP'li isimden Erdoğan'a uyarı: Bu şartlarda 4 yıl seçimsiz geçmez

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, emekli aylıkları ve asgari ücret üzerinden ekonomi yönetimine verdi veriştirdi. Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, emekli aylıkları ve asgari ücret üzerinden ekonomi yönetimini eleştirdi.

Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek uyarılarda bulundu.

Tayyar, "Ekonomide acı reçeteye ihtiyaç varsa önce toplumun bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Aksi halde bu şartlarda 4 yıl seçimsiz geçmez, geçse bile sonu iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İlaç kutusunu açtığınızda içinden ek olarak kullanım talimatı çıkar.

İlacın muhtevası, kullanma şartları ve muhtemel etkileri yazar o metinde.

Misal…

Hastanın o ilaca alerjisi varsa kullanılması istenmez.

Kusma, kızarıklık, nefes tıkanıklığı gibi beklenmedik bir gelişme olursa ilacın bırakılması ve hemen doktora başvurulması tavsiye edilir.

Ekonomi yönetiminin topluma içirmeye çalıştığı acı ilacın kullanım formu da bundan farklı olmasa gerek.

Ama siz sadece ilacın muhtevasına odaklanır, kullanma şartları ve muhtemel yan etkilerine duyarsız kalırsanız, hastayı iyileştirmez, belki öldürürsünüz.

Bir başka misal…

Doktor hastayı ameliyata almadan önce kan değerlerine, tansiyonuna, bağışıklık sistemine ve ihtiyaç duyduğu başka test sonuçlarına bakar. Veriler olumsuzsa hasta ameliyata uygun hale getirilmeye çalışılır.

O sebeple mevcut ekonomik program, ne kadar ideal olursa olsun, emekli maaşının 10 bin lira, asgari ücretin 17 bin lira olduğu ortamda aşırı doz etkisi oluşturur.

Toplum nefes alamaz, nitekim alamıyor.

Toplumsal bağışıklık sistemi çok zayıf, programı kaldıracak güçte değil.

Ekonomik programın başarıya ulaşması için toplumun direnç katsayısı arttırılmalıdır.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın ekonomi yönetiminin direncine rağmen mevzuya el atması, emekli maaşlarının arttırılmasını istemesi, çok önemli.

Ekonomi yönetimi emekli maaşına 2 bin liralık artış düşünüyor ama cumhurbaşkanımızın bu rakamı arttıracağı kanaatindeyim.

Arttırılmalı da.

Ekonomide acı reçeteye ihtiyaç varsa önce toplumun bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir.

Aksi halde bu şartlarda 4 yıl seçimsiz geçmez, geçse bile sonu iyi olmaz."
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