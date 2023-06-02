AKP'liler odaları paylaşamadı, Meclis'te kriz çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), 28. Yasama Dönemi bugün yemin töreniyle başlarken, milletvekilleri de kura çekiminin ardından yeni odalarına yerleşti.







KURAYI BEKLEMEDEN ODAYA YERLEŞTİ

Ancak AKP Grubu’nda göreve devam edecek grup başkanvekilleri ile yeni göreve gelenler arasında 'oda kapma' yarışının krize neden olduğu ortaya çıktı.





T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; grup başkanvekilleri arasında göreve devam edecek olan Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin’in mevcut odalarında devam etmesi, yeni gelecek olan eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun ise diğer odalar için kuraya girmesi konusunda anlaşıldı.





Kuranın da usulen yapılacak seçimden sonra çekilmesinin daha uygun olduğu bildirildi. Ancak Muhammed Emin Akbaşoğlu kurayı beklemeden daha geniş olan ve Mustafa Elitaş tarafından boşaltılan odaya önceki gün yerleşti.





GRUP BAŞKANVEKİLLERİNDEN TEPKİ!

Bu durumdan haberdar olan diğer grup başkanvekilleri tepki gösterince aynı günün akşamı Akbaşoğlu, odayı boşaltıp tekrar kendi odasına dönmek zorunda kaldı. Dün çekilen kurada da Elitaş’ın odası Bahadır Yenişehirlioğlu’na, Bülent Turan’ın odası Leyla Şahin Usta’ya, Yılmaz Tunç’un odası da Abdulhamit Gül’e çıktı.





Yenişehirlioğlu'nun, daha geniş olan ve kurada kendisine çıkan Elitaş’ın odasını gönüllü olarak Abdulhamit Gül’e verebileceğini aktarıldı. Bunun üzerine Abdulhamit Gül’e, Elitaş’ın boşalttığı oda verildi.