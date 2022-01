AKP'lilerin çiftliğe çevirdiği o kurumu sayıştay denetleyecek

İncelemelerini yapacaklar





Denetlenmeme gerekçesi: Personel eksikliği





CHP, kaynakların nereye harcandığını soruyordu





DW'den Eray Görgülü'nüngöre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i ziyaret ederek Türkiye Belediyeler Birliği'nin denetlenmesini talep etti. Torun, taleplerinin Sayıştay tarafından kabul gördüğünü ve denetlemenin Haziran ayında planlamaya alınmasını beklediklerini söyledi.Ziyaret sonrası CHP'li milletvekilleri Burhanettin Bulut, Yaşar Tüzün, Cavit Arı, Sibel Özdemir ve Deniz Yavuzyılmaz’la birlikte açıklama yapan Seyit Torun, süreçle ilgili bilgi verdi. Torun, "Bu sürece kadar Belediyeler Birliği ile ilgili sözlü olarak talebimizi ilettik. Daha sonra encümen üyelerimiz, yazılı olarak da Belediyeler Birliği kaynaklarının hangi belediyeye ne kadar araç, ne kadar diğer türlü bağışta bulunduğunu öğrenmek istedi. Ama bize sadece, bizim belediyelerimize verilen araçlar ve diğer yardımlar verildi" açıklamasını yaptı.İçişleri Bakanlığı Komisyonu'nu yeterli imzayı toplayarak olağanüstü toplantıya davet ettiklerini hatırlatan Torun, Belediyeler Birliği'nin belediyelere gelen kaynaklardan kesilen paralarla bütçeyi oluşturduğura işaret ederek "Orada her bir belediyenin hakkı var" dedi. Belediyeler Birliği'ne "Bu oluşmuş kaynağı, bütçeyi ne şekilde harcadınız?" sorusunu yönelttiklerini ve bugüne kadar yanıt alamadıklarını kaydeden Torun, Sayıştay Başkanı Yener'i ziyaretine işaret ederek "Sayıştay'ın yetkisi dahilinde bir takvime bağlı olarak incelmelerini yapacaklarını ifade ettiler. Tabii ki, yani Haziran ayı itibarıyla takvim başlıyor. Sayıştay takvimi, inceleme… Eylül, Ekim itibariyle sonuçlar, raporlar açıklanıyor" diye konuştu.Belediyeler Birliği'nin şeffaf davranmadığı iddiasında bulunan Torun sözlerini şöyle sürdürdü:"Son zamanlarda sürekli yurt dışı gezileri olsun başka şeyler olsun davet ediyorlar, ama bunun ne amaçla yapıldığını biliyoruz biz. Şu anda belediyelerimize de zaman zaman araç gönderme gayreti içindeler, ama biz şunu istiyoruz: Benim belediyeme de göndermişsen, başka partilere mensup belediyelere de göndermişsen, bunun bilgisini ver, şeffaf ol. O kaynak senin babanın malı değil. Orada her bir belediyenin hakkı var. Hakka hukuka göre hareket et. İstanbul ile ilgili bir konu geçmedi."DW Türkçe'nin CHP'li kaynaklardan edindiği bilgiye göre görüşmede Sayıştay Başkanı Yener, CHP heyetinin Belediyeler Birliği'nin bugüne kadar denetlenmemesine personel eksikliğini gerekçe olarak gösterdi.Edinilen bilgilere göre en son 2017 yılında denetlendiğini ifade eden Yener, denetimin mevzuatlara uygun yapıldığını aktardı. Sözlü olarak bu talebin kendilerine iletilmiş olmasının yeterli olacağını dile getiren Yener'in Sayıştay’ın prensipleri çerçevesinde denetimlerin yapıldığını söylediği ve üç yıldır Birliğin neden denetlenmediğine gerekçe olarak ise personel eksikliğini gösterdiği öğrenildi.CHP, Türkiye Belediyeler Birliği'nin muhalif belediyelere yardımda bulunmak yerine yurt dışındaki belediyelere yardım ettiğini ve CHP'li üyelerin toplantılara davet edilmediğini gündeme getirerek birliğin kaynaklarının neredeyse tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine aktardığını iddia ediyordu. CHP, başkanlığını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı Birliğin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne aktardığı kaynakların da açıklanmasını istiyordu.