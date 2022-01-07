Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da zamlarla ilgili basın açıklaması yapıldı /07 Ocak 2022 00:48

Bursa'da zamlarla ilgili basın açıklaması yapıldı

Bursa'da düzenlenen zamlarla ilgili basn açıklamasında elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere temel tüketim maddelerindeki fiyat artışlarına tepki gösterildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Bursa Tabip Odası, KESK, DİSK ve TMMOB elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere temel tüketim maddelerine gelen zamlara ilişkin Çeyreküstü Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Elektrik ve doğal gaz zamları geri alınsın” yazılı pankartın açıldığı açıklamayı kurumlar adına Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri (ESM) Sendikası Bursa Şube Başkanı Uğur Üçöz okudu.

“ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARIYLA HALK SOYULUYOR”

1 Ocak’tan sonra elektriğe kademeli olarak yüzde 50 ve yüzde 127, doğal gaza ise yüzde 25 oranında zam yapıldığını hatırlatan Üçöz, elektrik ve doğal gaz zamlarıyla halkın soyulduğunu söyledi.

Son 1 yılda elektriğe yapılan zam oranının yüzde 155, doğal gaza ise yüzde %80 olduğunu belirten Üçöz, “Kombiler başlangıç kademesinde çalıştığı halde, sanki son kademesinde çalışıyormuş gibi fatura ödememiz istenmektedir. Bugün milyonlarca aile faturalarını ödeyemediği için hem elektriği hem de doğal gazı kesik durumdadır” dedi.
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