AKP'nin AİHM'ye sunduğu Bylock raporunun altından ihale zengini çıktı

AİHM, Bylock kullandığı iddiasıyla örgüt üyeliği suçlamasıyla ceza alan 7 kişinin açtığı ve örnek olarak belirlediği davalarda AKP hükumetinden savunma istemişti. AİHM, 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Ömer Güven’in hak ihlali başvurusunda ham verilerin neler içerdiğini ve MİT’in bunu nasıl işlediğini sordu. AİHM’in hükumete sorduğu sorular arasında Bylock’un hukuken nasıl elde edildiği, MİT tarafından temin edilirken yasal hükümlere uyulup uyulmadığı, internet trafik bilgilerinin hukuka uygun olarak temin edilip edilmediği, Bylock uygulamasının kullanımına ilişkin kanıtların yeterince güvenilir olup olmadığı gibi başlıklar yer aldı.







Bold'un haberine göre AİHM’in soruları karşısında hükumet ise savunma hazırladı. Hakim ve savcıların haksız tutukluluk başvuruları kapsamında AİHM’e gönderilen savunmanın ekinde adli bilişimciler Halil Öztürkci, Melih Özhan ve Cihan Çelik imzasını taşıyan 116 sayfalık “Bylock Uygulaması Hakkında Uzman Mütalaası” isimli rapor da yer aldı.





KAMUDAN MİLYONLARCA LİRALIK İHALE ALDILAR





Ancak hükumetin Bylock savunmasını hazırlayan adli bilişimcilerin bağımsız olmadığı, kamudan milyonlarca liralık bilişim ihaleleri aldıkları ortaya çıktı. Raporda imzası olan Halil Öztürkci’nin Adeo Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahibi olduğu, Melih Özkan ve Cihan Çelik’in ise çalışanları olduğu belirtildi. Şirketin hem AKP hükumetinden ihale alıp hem de AİHM’de bağımsız, tarafsız ve objektif olarak Bylock konusunda bilirkişi görüşü sunamayacağı, savunmaya eklenen raporun tartışmalı olduğu kaydedildi.





ADALET BAKANLIĞININ BİLİRKİŞİ YÖNETMELİĞİNİ ÇİĞNEDİLER







Halil Öztürkci’nin de bulunduğu bilirkişilerin hazırladığı raporun Adalet Bakanlığı’nın Bilirkişi Yönetmeliği ilkelerine de aykırı olduğu belirtiliyor. Yönetmeliğin dürüstlük ve tarafsızlıkla ilgili 9. maddesinde, bilirkişinin iş ilişkisinin bulunduğu kişi, kurum veya kuruluşların tarafı olduğu ya da ilgili bulunduğu davalarda görevlendirmeyi kabul edemeyeceği hükmü yer alıyor. Yönetmeliğin bağımsızlıkla ilgili 8. maddesinde ise “Bilirkişi, bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle bir izlenim uyandırabilecek her türlü davranış ve ilişkiden uzak durur” ilkesi yer alıyor.