LGS'den çıkan şok sonuç: 205 bin 338 öğrenci sınava girmedi

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 oldu. 205 bin 338 öğrenci sınava girmedi. Bu öğrencilerin neden sınava girmediğine ilişkin bir çalışma bulunmuyor ama büyük bölümünün yoksulluk, çalışmak zorunda olmak gibi nedenlerle haklarını kullanamadıkları tahmin ediliyor.







Cumhuriyet'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı “Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu”na göre, puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda, öğrencilerin yüzde 5.61’i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62.17) ise 200-299 oldu.





EN DÜŞÜK MATEMATİK





Raporda, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları belirtildi. Her iki cinsiyet grubunda da doğru cevap sayısı ortalamasının en düşük olduğu alt test matematik oldu. Öğrencilerin en başarısız olduğu test ise 4.20 doğru ortalamasıyla matematik oldu.





"TÜM DERSLERDE DÜŞÜŞ VAR"





Eğitim uzmanı Feray Aytekin Aydoğan, sınava giren öğrencilerin yüzde 85.99’unun merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyeceğine dikkat çekerek, “Sonuçlar salgında yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimde alınmayan önlemlerin, yaşanılan öğrenme kayıplarının açık ve net sonucudur. 400-500 ve 300-399 puan aralığında olan öğrencilerin sayısının azalması, 200-299 ve 100-199 puan aralığında bulunan öğrencilerin sayısının artışı ise ülke genelinde öğrencilerin eğitim aracılığı ile geleceklerine dair beklentilerinin, umutlarının ellerinden alındığının açık bir göstergesidir’’ dedi.





BU TABLO MEB’E AİT





Eğitim İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada “LGS 2021’in belki tek memnun olunacak sonucu, kız çocuklarının başarıdaki yükselen ivmesi olmuştur’’ denildi. Açıklama şöyle:





‘’Geçtiğimiz yıl sınava giren 1 milyon 472 bin 88 adaydan 181’i soruların tamamına doğru yanıt verirken, bu yıl 1 milyon 38 bin öğrencinin katıldığı sınavda, 97 öğrenci tam puan aldı. 2020-2021 öğretim yılında 8. sınıfa devam eden öğrencilerin ancak yüzde 83.49’u merkezi sınava girdi. Sınava katılan öğrenci sayısının da bir önceki yıla göre düşüş göstermesi çocuklarımızın giderek bu sınavdan umudunu kestiğini göstermektedir. LGS rakamlarının başlıca söylediği şey, çocuklarımızın bu sınava ve adaletine güveni kalmadığıdır.’’