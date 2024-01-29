AKP'nin Almanya şubesi Almanya'yı karıştırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerin olduğu belirtilen, Almanya’da kurulan DAVA partisi (Çok Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak) 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmeye hazırlanıyor.
Almanya seçimlerine de girebilecek olan DAVA partisi, Alman basını Bild'de geniş yankı uyandırdı.
Partiyi "AKP'nin Almanya şubesi" olarak niteleyen Bild, "Erdoğan’ın, Almanya’daki partisinin 5 milyon seçmen kitlesi olacağı" iddiasında bulundu.
Bild, parti hakkında "DAVA partisi katı milliyetçi, anti-demokratik, İslamcı özellikler taşıyan ve İsrail'den açıkça nefret eden bir partidir" ifadelerini kullandı.
Alman basını, partinin "pragmatik ve ideolojiden arındırılmış bir mülteci politikası" çağrısında bulunduğunu yazdı.
Siyasi oluşumun başkanının Tevfik Özcan, önde gelen üyelerinin ise ülkede yaşayan avukat Fatih Zingal, Dr. Ali İshan Ünlü ve Dr. Mustafa Yoldaş olduğu belirtildi.
"ERDOĞAN İÇİN SAVAŞAN KADIN"
Bild, 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde DAVA Partisi'nin 5. sıradan adayı olan Yonca Kayaoğlu'nu "Erdoğan için savaşan kadın" olarak niteledi.
Bild, Kayaoğlu'nun Stuttgart ve Ulm'daki eğitimi sırasında Mercedes (sürücü destek sistemleri alanında) ve inşaat şirketi Strabag-Züblin (dijitalleşmeden sorumluydu) için çalıştığını ve ayrıca Baden-Württemberg Kooperatif Devlet Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak görev yaptığını yazdı.
TUTUCU, DEMOKRATİK DEĞİL
Almanya’daki Türkler’in yüzde 67’sinin Erdoğan’ı seçtiği belirtilirken, tutucu, köken milliyetçisi, anti-demokrat ve islamcı çizgideki bu parti ile Erdoğan’ın AB’ye nüfuz edebileceği öne sürülüyor.
Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Erdoğan, Almanya’dan oyların yüzde 67’sini almıştı.
DÖRT KURUCUSU DA ERDOĞAN'I DESTEKLİYOR
DAVA partisinin dört kurucusu bulunuyor. Bunlar, Hamburg’daki Türk doktor Mustafa Yoldaş. Yoldaş’ın, HAMAS destekçisi olarak Alman İçişleri Bakanlığı’nda kaydının bulunduğu ve 2010 yılına kadar da yasaklanmış olan IHH’nın yöneticiliğini yaptığı biliniyor.
ALMAN SİYASETÇİLERDEN TEPKİLER
Erdoğan'ın Almanya'da Avrupa Parlementosunu hedefleyerek parti kurdurmasına Alman siyasetçilerden de tepki geldi
SPD lideri Saskia Esken, Welt-TV'ye şunları söyledi: "Benim için önemli olan, Almanya'daki Türk kökenli vatandaşlarımıza Almanya'nın bir arada olduğunu, tek bir halk olduğumuzu, bu tür güçlerin bu tür güçlere izin vermeyeceğimizi açıkça anlatmamızdır. Göçmenleri sınır dışı etmek isteyen aşırı sağcı ağlar artık iktidara yaklaşıyor ancak elbette Recep Tayyip Erdoğan'ın bölücü eğilimlerinin de burada bir rol oynamaması gerekiyor."
Özdemir: “İhtiyacımız olan son şey”
Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir (Yeşiller) Pazar günü Platform X'te şunları yazdı: "Burada seçimlere katılan bir Erdoğan kolu, ihtiyacımız olan son şey."En iyi dört aday seçilmeliBamS, kuruluş bildirgesinin elinde olduğunu söylüyor. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamcı muhafazakar iktidar partisi AKP veya onun ön saflarında çalıştığı söylenen dört kişinin Avrupa seçimlerinin en iyi adayları olduğu belirtiliyor. Birlik parlamento grubu milletvekili Jens Spahn (CDU), Erdoğan-AKP'nin Almanya'daki uzantısı olan Platform X'te "bunun ülkedeki bir başka aşırı parti olacağı" konusunda uyardı.CDU içişleri uzmanı Christoph de Vries, BamS'a federal hükümetin "bu parti oluşumunu hiçbir durumda hafife almaması" gerektiğini söyledi. Güvenlik yetkililerinin bu partinin tüm faaliyetlerini ve Türk hükümetiyle olan bağlantılarını yakından izlemesi ve Türk hükümetinin doğrudan etki yapması durumunda müdahale etmesi acildir.