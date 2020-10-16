AKP'nin kullanışlı savcısı sonunda ödülünü aldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Daha önce Adalet Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunan Öner'in yerine birçok hukuksuz kararın altında ismi bulunan İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz getirildi. Yılmaz aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu’nda hakim ve savcıların soruşturma ve atamalarına bakan Birinci Daire’de görev yapacak.



HASAN YILMAZ KİMDİR?

İstanbul Adliyesi Terörle Mücadele Bürosu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz'ın, özgeçmişi hukuki açıdan skandal kararlarla dolu.

17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmalarının ardından meslektaşlarının görevden alınmasıyla yıldızı parlayan ve AKP’nin ‘Prototip Savcısı’ olma özelliği gösteren İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, son olarak Gezi Davası’ndan beraat eden ve hakkında tahliye kararı verilen Osman Kavala ile ilgili aldığı gözaltı kararıyla tekrar gündem olmuştu.

HİDAYET KARACA'YI TUTUKLATTI







Savcı Hasan Yılmaz, KHK ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın ‘dizi senaryosundan’ tutuklanmasına neden olan soruşturmada imzası bulunuyor.





ZAMAN ve İPEK MEDYA GRUBU’NA KAYYIM





AKP iktidarının hedefi haline gelen hizmet hareketine yakın medya kuruluşlarına yönelik yürütülen soruşturmalarda Başsavcı Hasan Yılmaz’ın kontrolünde gerçekleşti. Savcı Yılmaz’ın medya kuruluşlarına kayyım atanması konusunda aktif rol aldığı biliyor.





146 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERDİ





15 Temmuz’dan sonra tutuklama ve gözaltı furyasında yıldızı iyice parlayan Hasan Yılmaz, 13 Haziran 2017 tarihli talep yazısında İstanbul’da görev yapan 146 avukat hakkında gözaltı kararı uygulanmasını istemişti.